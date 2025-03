Amsterdam sicer ni nova destinacija za ljubljansko letališče, a je KLM prvič v svoji zgodovini s svojimi letali pristal na ljubljanskem letališču in tako s svojimi poleti bistveno izboljšal letalsko povezanost med Slovenijo in Nizozemsko.

Nizozemska letalska družba KLM Royal Dutch Airlines je z začetkom letošnjega poletnega letalskega voznega reda uvedla novo povezavo z Ljubljano in tako okrepila povezavo Slovenije z Amsterdamom, ki jo je do zdaj vzdrževala le njihova nizkocenovna letalska družba Transavia s štirimi poleti tedensko v dopoldanskih urah.

Video: prihod nastopnega poleta družbe KLM iz Amsterdama v Ljubljano

Verboom: Nov zagon za naše že odlične odnose

"Nova letalska povezava Slovenije in Nizozemske bo še dodaten zagon odličnim odnosom naših dveh držav, ki se vsako leto vidno še krepijo," je ob prihodu nastopnega poleta iz Amsterdama povedal nizozemski veleposlanik v Sloveniji Johan Verboom.

"Že lani je v Slovenijo prišlo 650 tisoč nizozemskih turistov, kar je res veliko, zdaj jih bo lahko prišlo še več, obenem pa bodo potniki iz Slovenije prek Amsterdama zdaj še bolje povezani s svetom," je dodal Verboom.

Veleposlanik Kraljevine Nizozemske v Sloveniji Johan Verboom ob začetku prometa nizozemske letalske družbe KLM v Sloveniji Foto: Srdjan Cvjetović

Upajo na celoletno povezavo

Na progi med Amsterdamom in Ljubljano KLM leti z letalom Embraer 190, ki sprejme sto potnikov, že ob začetku pa je bila zapolnjenost v obe smeri velika. Tako pri nizozemskem prevozniku kot tudi pri ljubljanskem letališču upajo, da bo ta dovolj visoka tudi v prihodnje in bo upravičila namere, da ta proga (p)ostane celoletna.

Na ljubljanskem letališču sicer ne skrivajo želje, da bi se pogostost te povezave še okrepila in tako omogočila še več potovalnih možnosti tako za slovenske potnike na Nizozemsko in nizozemske k nam, kakor tudi za nadaljevalna potovanja drugod po svetu.

Posadka nastopnega poleta nizozemske letalske družbe KLM iz Amsterdama v Ljubljano Foto: Srdjan Cvjetović

Dnevni polet sredi dneva

Iz Amsterdama ima letalo odhod ob 10.15 s prihodom v Ljubljano ob 12.05, pol ure pozneje pa se letalo vrača na amsterdamsko letališče Schiphol. Polet v Ljubljano traja eno uro in 25 minut, v obratno smer pa, kot je običajno pri poletih na zahod, malo dlje.

Pri družbi KLM izpostavljajo, da je prek amsterdamskega letališča mogoče poleteti na 300 destinacij po vsem svetu. Družba KLM je del skupine Air France KLM in tako dopolnjuje ponudbo družbe Air France, ki ob približno enakem voznem redu ravno tako vsak dan povezuje ljubljansko letališče z najpomembnejšim pariškim letališčem Charles de Gaulle, od koder je ravno tako mogoče poleteti na domala vse konce sveta.

Nizozemska letalska družba KLM Amsterdamom in Ljubljano povezuje z letalom Embraer 190, ki sprejme sto potnikov. Foto: Srdjan Cvjetović

Še so priložnosti

Na ljubljanskem letališču si želijo, da bi v čim krajšem času obnovili še povezave do drugih destinacij, ki so obstajale v predkoronskem času in pred propadom slovenskega nacionalnega letalskega prevoznika Adria Airways: Dunaj, Praga, Stockholm, Barcelona. Pred izbruhom koronavirusa jih je bilo namreč 29, zdaj jih je, skupaj z nekaterimi, ki so prvič zaživele v zadnjih nekaj letih, 26.

V ta namen potekajo pogovori z letalskimi prevozniki, a so pri nekaterih izmed njih, denimo pri avstrijskem prevozniku, izzivi pri zagotavljanju primernih letal. "Devet od desetih potnikov za Dunaj so bili tranzitni potniki za druge cilje, zato bi bila idealna povezava z Dunajem dvakrat ali trikrat dnevno z manjšim letalom okrog 50 potnikov, česar pa Austrian nima na razpolago," je na primeru pojasnil vodja letaliških storitev na letališču Jožeta Pučnika Janez Krašnja.

Video: vodja letaliških storitev na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Janez Krašnja o začetku poletov družbe KLM na ljubljanskem letališču

Pomembna je tudi pogostost poletov

Dodal je, da je prav tako kot uvajanje novih destinacij za ljubljansko letališče pomembno tudi večanje poletov na obstoječe destinacije.

"Po covidu smo imeli z Lufthanso en polet dnevno v Frankfurt, zdaj pa imamo tri polete v Frankfurt in dva v München – rast zahteva čas," je pojasnil Krašnja. Naslednja novost na ljubljanskem letališču bo že čez manj kot dva tedna, ko bo Ljubljano in Düsseldorf z nekaj poleti tedensko povezala družba Eurowings.