Škoda v gospodarstvu po ujmi ocenjena na blizu 400 milijonov evrov

V Bisolu ob Savinji, ki je bilo eno najbolj prizadetih podjetij, so v dneh po katastrofalnih poplavah ocenili, da bi škoda lahko dosegla in presegla celo 30 milijonov evrov. Foto: BISOL Group

Škodo na strojih, opremi in na zalogah ter zaradi izpada prihodka je po avgustovski ujmi s poplavami in plazovi prijavilo 1.172 gospodarskih subjektov v skupni višini 380,82 milijona evrov. Predplačil bo za 31,77 milijona evrov, izplačana bodo predvidoma v oktobru, so STA povedali na gospodarskem ministrstvu.

Skupna ocena škode na strojih in opremi znaša 168,23 milijona evrov, na zalogah 90,77 milijona evrov in za izpad prihodka 121,83 milijona evrov evrov.

Gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter zavodi in zadruge, ki zaradi posledic ujme ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje, so lahko škodo prijavili do 20. septembra.

Ogromno škodo so utrpeli tudi v podjetju KLS v Ljubnem ob Savinji. Foto: STA

Prejmejo lahko pomoč v višini do 60 odstotkov ocenjene škode, če so imeli sredstva zavarovana, ali do 50 odstotkov ocenjene škode, če zavarovanja niso imeli.

Prizadeti subjekti so lahko do 1. septembra zaprosili za predplačilo te pomoči v višini do deset odstotkov ocenjene škode.

Kot so STA še povedali na ministrstvu, so odločbe upravičencem do predplačil odpremili pretekli teden, izplačilo pričakujejo v oktobru, in sicer za 708 podjetij v skupnem znesku 31,77 milijona evrov.