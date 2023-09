V pričakovanju novega ministra ali ministrice za zdravje, ko ta resor trenutno še vodi premier Robert Golob, "ministrstvo dela", je v pogovoru za Siol.net dejal kirurg in vodja strateškega sveta pri ministrstvu za zdravje Erik Brecelj. Premiki so na področju sistema vodenja kakovosti in družinske medicine, je izpostavil, skrbi pa jih področje paliativne oskrbe in čakalnih dob v Sloveniji. "Čakalne dobe so nekaj, kjer nihče zares ne ve, kakšno je stanje," je dejal. Od novega ministra ali ministrice pričakuje, da se bo veliko bolj posvetil realizaciji. "Potem bo vloga strateškega sveta manj pomembna," je prepričan.

"Ministrstvo gre naprej. Mislim, da se trije sekretarji kar trudijo. Pripravili so dobre smernice, kar je bilo treba po zakonu nujno končati do 31. avgusta," je o trenutnih razmerah v zdravstvu dejal Brecelj.

Smernice upoštevajo veliko predlogov strateškega sveta, s čimer je naš sogovornik zelo zadovoljen. Izpostavil je kakovost v zdravstvu, ki se po njegovem po dvajsetih letih končno premika, spremembe na področju družinske medicine in v poklicih na primarni ravni, kot so ginekologi in pediatri, v načrtu je širjenje zdravstvenih timov.

Ko ne bo korupcije, tudi čakalnih vrst ne bo

Čakalne vrste "so zanimiva stvar, kjer v bistvu nihče ne ve, kakšne so", je na aktualno vprašanje o čakalnih dobah dejal Brecelj.

1. avgusta je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na prvi pregled nedopustno dolgo čakalo 77.204 ljudi, kar je 959 več kot mesec pred tem. 536 ljudi več kot 1. julija je bilo predolgo čakajočih na terapevtsko-diagnostične storitve.

"Na ministrstvu se zelo trudijo priti resnici do dna, kakšno je tu realno stanje. Čakalne vrste se bodo odpravile, ko se bo odpravila korupcija in ko bomo vsi proti korupciji," je komentiral Brecelj. "Urejale se bodo z boljšim delovanjem sistema, upam, da bo ta javni."

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so medtem že večkrat poudarili, da zgolj finančni ukrepi ne zadostujejo za skrajševanje čakalnih dob in da je treba sprejeti številne druge, tudi nefinančne ukrepe, je poročala STA. Med drugim so v pozivu ministrstvu predlagali, da se zagotovi več izobraževalnih mest v dodiplomskem študiju medicine, poenostavi postopke uvoza zdravnikov iz tujine, izboljša vodenje čakalnih seznamov, prenovi sistem eNaročanje ter zagotovi optimalnejšo izrabo opreme, kadrov in prostorov v bolnišnicah.

Neurejena paliativna oskrba

Četrtkova seja strateškega sveta je bila usmerjena v paliativno medicino, kjer sprememb že leta ni, je še izpostavil Brecelj. "Na tem področju imamo odlične strokovnjake, a žal se zadeve, ki so bile dogovorjene že pred leti, ne premaknejo naprej. Upam, da bomo tu kaj porinili naprej."

V prihodnjih tednih bo med delovnim gradivom na mizi specializacija v zdravstveni negi. Glavni cilj je zaposlenim omogočiti karierni razvoj, a ne v menedžmentu, temveč v zdravstveni negi, je poudaril.

Strateški svet za zdravstvo je posvetovalno telo pri predsedniku vlade. Zanj pripravlja mnenja, predloge in strokovne usmeritve za prenovo zdravstvenega sistema. Obravnava tudi problematiko dostopnosti zdravstvenega varstva na različnih ravneh, problematiko financiranja zdravstvenih storitev, kakovosti in varnosti obravnave, digitalizacijo zdravstva in druga področja.

Slovenci smo vedno za reformo, ampak ...

Na vprašanje, koliko zamujamo z zdravstveno reformo, ki je prioriteta te vlade, Brecelj odločno pove: "Ne vem, kaj je to reforma. Slovenci smo vedno za reformo, razen ko zadeva mene." Bolj mu je všeč izraz evolucija, kjer upa, da bodo šli "z manjšimi ali malo večjimi koraki naprej".

Z mnenjem nekaterih, naj novi minister ali ministrica za zdravje ne bi bil zdravnik, se Brecelj strinja. Prva naloga bi po njegovem morala biti kadrovska okrepitev in vrnitev dobrih strokovnjakov, ki so odšli pod vodstvom nekdanjega zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana, je dejal.

Od novega ministra ali ministrice pa še najbolj pričakuje, da bo načrte izpeljal. "Pričakujem, da bo potem vloga strateškega sveta manj pomembna," je sklenil Brecelj.