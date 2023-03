Iniciativa Glas ljudstva ostro nad Breclja, ta očitke zavrača

V iniciativi Glas ljudstva predsedniku strateškega sveta za zdravstvo Eriku Breclju očitajo izločitev in neenakopravno obravnavo njihove predstavnice pri sodelovanju v svetu. Brecelj je za STA očitke zavrnil in pojasnil, da je pri obravnavah posameznih zadev sejo zaprl za vse, ki niso člani sveta in ne nosijo odgovornosti za njegovo delovanje.

V iniciativi Glas ljudstva v današnjem sporočilu za javnost predsedniku strateškega sveta za zdravstvo Breclju očitajo samovoljno odločitev, da na seje strateškega sveta ne bo več vabil njihove predstavnice. Kot navajajo, jih je k sodelovanju v omenjenem svetu povabil predsednik vlade Robert Golob, njihova predstavnica pa je bila kljub ustnim zagotovilom, da bodo predstavniki iniciative v strateški svet vključeni kot polnopravni člani, na seje vabljena le kot gostja.

Neenaka obravnava se je po njihovih navedbah kazala tudi v tem, da predstavnica iniciative ni mogla polno sodelovati v delovnih telesih sveta, ni prejemala obravnavanih dokumentov oziroma je te prejemala z zamudo, kljub temu pa se je trudila konstruktivno prispevati k razpravam. Že tako okrnjeno sodelovanje pa se je končalo na seji konec preteklega meseca, na kateri se je Brecelj odločil za "verbalni obračun", so zapisali.

Kot namreč izhaja iz zapisnika omenjene seje, so člani strateškega sveta takrat razpravljali tudi o zapisu na strani vidnega predstavnika Glasu ljudstva na Facebooku, iz katerega je mogoče razbrati, da "ne želijo sprememb na ZZZS, digitalizacija zdravstva se jim ne zdi potrebna in da nasprotujejo naslavljanju problema korupcije v zdravstvu". Predsednik strateškega sveta je zato povedal, da se mu udeležba predstavnice mreže Glas ljudstva na sejah strateškega sveta ne zdi primerna, čemur nihče od prisotnih na seji ni nasprotoval, piše v zapisniku.

Brecelj: Z ljudmi s takšnimi mnenji ne nameravam sodelovati

Enako je danes v izjavi za STA pojasnil Brecelj in dodal, da z ljudmi s takšnimi mnenji ne namerava sodelovati. Poudaril je tudi, da člani strateškega sveta ob rednih službah veliko prostega časa namenijo sodelovanju v strateškem svetu, velikokrat do poznih večernih ur, s politikantstvom pa da se nimajo časa ukvarjati.

Sodelovanje z omenjeno predstavnico iniciative Glas ljudstva je označil za zelo slabo, saj da ni podajala nobenih predlogov. Brecelj je pojasnil tudi, da je pri razpravah o posameznih zadevah, ki bi sicer utegnile zanimati "marsikoga od zunaj", sejo zaprl za vse, ki niso člani strateškega sveta.

V iniciativi Glas ljudstva so sicer danes še ostro zvrnili vse "navedbe, obtoževanja in diskreditacije", Brecljeva dejanja pa po njihovem prepričanju kažejo na njegov odnos do civilne družbe in ljudi z drugačnimi stališči, kar je po njihovem mnenju neprofesionalno in skrb vzbujajoče za prihodnost zdravstvene reforme.

Tako napovedujejo, da bodo v ponedeljek svoje interventne in sistemske predloge za ustavitev rušenja javnega zdravstva predstavili neposredno predsedniku vlade, na novinarski konferenci pred DZ v torek pa tudi širši javnosti.