"Žvižgače bi morali zaščititi tisti, ki so to po zakonu dolžni," meni Erik Brecelj, abdominalni kirurg in vodja strateškega sveta vlade za zdravstvo. Foto: STA

V času, ko Slovenijo pretresa primer nevrokirurga Romana Bošnjaka iz UKC, ki je od družine 13-letne deklice za operacijo tumorja domnevno zahteval dodatnih šest tisoč evrov, družina bi jih morala nakazati na račun podjetja v Hongkongu, smo za komentar vprašali tudi Breclja, ta velja za glasnega kritika nepreglednosti in korupcije.

Zaščiteni niso tisti, ki opozarjajo

"Pri nas ni zaščite za tiste, ki opozorijo na nečednosti," poudarja Brecelj. Dejal je, da žvižgači v Sloveniji vedno potegnejo kratko. Po drugi strani pa se tisti, ki se jim očita korupcija, navadno izmažejo brez posledic.

Žvižgače bi morali zaščititi tisti, ki so to po zakonu dolžni storiti. "S tem mislim tako vodstva podjetij in organizacij, kjer se nečednosti dogajajo, seveda pa tudi institucije, ki jih imamo v državi prav z namenom odkrivanja koruptivnih in nepoštenih dejanj," pojasnjuje Brecelj, ki pa konkretnega nevrokirurškega primera ni želel komentirati. "Zaposlen sem na onkološkem inštitutu in ne morem govoriti o stvareh, ki se dogajajo v UKC," je dodal.