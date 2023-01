Brecelj: Če se zdravstvo reorganizira, bo korupcije manj

"Reforma zdravstva je nujna potrebna in bo morala biti celovita. Marsikje v Sloveniji je zdravstvena stroka v vrhu, zato bomo zdravstvo reformirali po slovenskem modelu," je na konferenci dejal premier Robert Golob. Zahvalil se je tudi Eriku Breclju, da se je odzval vabilu k vodenju strateškega sveta – kot strokovnjak in človek s pokončno držo.

Svet se bo predvidoma sestal vsak teden, je še napovedal premier.

Erik Brecelj je za zbrane medije povedal: "Danes sem na seji strateškega sveta med udeleženci začutil veliko željo po iskanju rešitev, optimistično pričakujem, da se bo dalo stvari poriniti naprej."

Sodelovanja se veseli tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki napoveduje, da bodo na ministrstvu predloge sveta seveda implementirali, če bodo ti dobri.

Financiranje dodatnih študijskih mest se ureja

Na novinarsko vprašanje glede dodatnega financiranja študija medicine, da bi tako dobili več zdravnikov, je Loredan povedal, da imata obe medicinski fakulteti v Sloveniji pripravljene rešitve in da bi morali biti rezultati vidni že v osmih letih. "Cilj je 250 do 300 vpisnih mest na leto, ker tako povpraševanje kot potrebe so, je dejal minister".

Pri vprašanju, ali bi pomanjkanje medicinskega osebja lahko reševali tudi z zaposlovanjem študentov in upokojenih zdravnikov, je Loredan pojasnil: "Študenti nikakor ne morejo delati kot zdravniki. Lahko pa delajo upokojeni specialisti ali specializanti, ki so vsaj v tretjem letniku. Pod ta standard ne bomo šli."

Po besedah ministra se tudi stvari glede neopredeljenih pacientov umirjajo, pacienti dobivajo potrebno obravnavo. "V štirih do šestih tednih bomo kategorijo neopredeljenih redefinirali, saj nekateri niti nimajo potrebe po osebnem zdravniku, številni mladi pa menijo, da ga ne potrebujejo, kar pa se bo v prihodnje spremenilo."

Novi svet bo imel 22 članov

Novi svet bo vodil kirurg Erik Brecelj. Slednji bo po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana tisti, ki bo tako njemu kot premierju nastavil ogledalo, saj "pove točno tako, kot misli, in ga ni mogoče kupiti".

V novem svetu je po poročanju Dela 22 članov, med njimi so tudi predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege, ter državna svetnica, ki zastopa interese zdravstva, Monika Ažman in kirurg Vojko Flis, ki je kot kandidat Gibanja Svoboda neuspešno kandidiral za mariborskega župana. SD je predlagala svojega člana Branka Gabrovca, sicer generalnega direktorja NIJZ, Levica pa Anžeta Dolinarja. Med člani sveta so tudi predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina, predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici Rok Ravnikar in Ana Vodičar z zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Še pred tem pa se bodo v dopoldanskih urah na ministrstvu za zdravje na prvem srečanju, na katerem naj bi dogovorili način nadaljnjega dela, sestali predstavniki pogajalskih skupin vlade in sindikatov v zdravstvu. Vlada se je namreč s stavkovnim sporazumom z zdravniškim sindikatom Fides zavezala, da do 1. aprila oblikuje ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja.