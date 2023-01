Brecelj: Marsikdo ima javno zdravstvo rad, ker v njem pleni

Klic predsednika vlade ga je presenetil, odzval se je zaradi več desetletij predlogov, kaotičnega stanja in upanja, da je še mogoče pozdraviti slovensko zdravstvo. Revolucije ne pričakuje, pričakuje pa podtikanja, za 24ur.com pravi kirurg in vodja strateškega sveta Erik Brecelj.

Vodja stateškega sveta Erik Brecelj je za 24ur.com povedal, da bo politiki ponudil takšne ukrepe, s katerimi bodo koruptivni posli odpadli sami. Pravi, da med levimi in desnimi ne vidi bistvene razlike, prepričan pa je, da so javni zdravstveni sistem leve vlade bolj izčrpavale od desnih.

Krmilo strateškega sveta je prevzel, ker verjame, da bo tokrat drugače. S poslanci, ki imajo moč predloge uzakoniti, se ne želi srečevati, če to ne bo nujno potrebno.

"Marsikdo ima javno zdravstvo rad, ker v njem pleni"

"Govorimo o javnem zdravstvu in marsikdo, ki o tem govori, ima javno zdravstvo rad zato, ker se v njem pleni," je za 24ur.com še povedal Brecelj. Prepričan je, da v zdravstvu plenilci niso dvoživke, kot označujejo zdravnike, ki popoldne delajo še pri zasebnikih: "To je grd izraz, žaljiv. Vidim, da so pacienti vedno bolj nervozni, nastrojeni proti zdravnikom. Ne mislite si, da samo dvoživke želijo denar popoldne, tudi dopoldne so zelo velike želje po plenjenju, po osebnih zaslužkih."

Ocenjuje pa, da gre za rezultat kaosa, v katerem se je znašlo zdravstvo. Verjame, da je rešitev v boljši organizaciji: "Če bomo imeli urejen zdravstveni sistem, dobro vodenje, digitalizacijo, spremljanje podatkov, bodo koruptivni posli sami odpadali. Ni treba, da jih zdaj lovimo, da naredimo lov na čarovnice."

Kot prva se bo prihodnji teden sestala skupina za reševanje primarnega zdravstva. Sam med drugim predlaga manj administracije, kar bi razbremenilo delavce tudi na sekundarni in terciarni ravni.