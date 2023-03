Bešič Loredan: Gre za nedopustno dejanje, očitno smo odprli Pandorino skrinjico #video

Minister Danijel Bešič Loredan je v uvodu komentiral domnevno korupcijsko afero na UKC Ljubljana in odstop nevrokirurga Romana Bošnjaka. Pojasnil je, da so iz urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu na UKC Ljubljana poslali dopis in zaprosili, da jim pošljejo račun, zapisnik in preostalo dokumentacijo, česar pa do danes še niso storili. Afera po njegovem mnenju kaže na potencialna korupcijska dejanja, minister pa obljublja, da bodo zadevi prišli do dna.

"Če bomo ocenili, da ne gre za osamljen primer, ampak nekaj sistemskega, bomo odredili upravni nadzor na UKC Ljubljana. Seveda pa je prav, da se pred tem pogovorimo z vodstvom UKC. Se je pa očitno odprla Pandorina skrinjica, na ministrstvu imamo veliko informacij, ljudje nam pišejo z imeni in priimki oseb," je povedal Bešič Loredan.

Po razkritju na ministrstvo namreč prihajajo številni odzivi ljudi z novimi informacijami o sumih korupcije. Vsebino objav je po besedah ministra treba preveriti, sicer pa da gre pa za različne zdravnike v različnih institucijah.

"Pozitivna stran je, da si ljudje sedaj upajo govoriti in imajo vero, da bomo potencialnim nepravilnostim prišli do dna. Slabše je, če bomo ugotovil, da je to nek modus operandi, ki že leta teče. Potem imamo v slovenskem zdravstvu problematiko, ki jo bo treba ustrezno nasloviti," je še dejal minister.

Spomnimo



POP TV je minuli teden razkril, da je nevrokirurg Roman Bošnjak v sklopu samoplačniških storitev operiral tujo državljanko, ki je morala poleg plačila operacije ljubljanskemu UKC Bošnjaku nakazati še dodatnih 6.000 evrov na račun agencije v Hongkongu.



Bošnjak je medtem odstopil z mesta predstojnika kliničnega oddelka za nevrokirurgijo, UKC pa je sprejel pravilnik, ki za vsak samoplačniški poseg zahteva, da je v primeru operativnega posega v kliničnem centru treba izvesti in zaračunati tudi ekspertno mnenje v UKC Ljubljana, ne glede na to, ali je bil bolnik morda že predhodno kjerkoli obravnavan.

Bešič Loredan o revizijskem poročilu UKC Ljubljana

V nadaljevanju je nekaj besed namenil tudi revizijskemu poročilu na UKC Ljubljana. Gre za zaupen dokument, poročilo pa bodo po besedah ministra posredovali tudi KPK. "Revizija je bila opravljena, poročilo je v tiskani obliki. Prejel sem ga samo jaz," je povedal Bešič Loredan in ob tem opozoril na kar nekaj neskladij.

"Eno ključnih sporočil revizije je, da gre za nespoštovanje zakonskih pravil, predvsem glede postopkov javnega naročanja," je pojasnil minister.

Bešič Loredan se je odzval tudi na očitke zaradi pogodb s svetovalci, ki po skupni vrednosti presegajo milijon evrov. Pojasnil je, da je njegov predhodnik Janez Poklukar sklenil 172 različnih pogodb v vrednosti milijon in dvesto tisoč evrov, Tomaž Gantar pa v devetih mesecih 157 različnih pogodb v skupni vrednosti milijon in štiristo tisoč evrov. "Če pogledamo zneske, smo bili vsi ministri prisiljeni v sklepanje različnih pogodb in ti zneski ne odstopajo od običajnega," je dejal aktualni minister.