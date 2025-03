Vlada je na današnji redni tedenski seji sprejela sklep o ustanovitvi javne agencije za kakovost v zdravstvu, ki bo začela delovati takoj. "To je del zdravstvene reforme in je v skladu z že sprejetim zakonom o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu. Gre za neodvisen organ, cilj institucije pa je, da sistematično spremlja kakovost in varnost obravnave pacientov," je na novinarski konferenci po seji vlade povedal podpredsednik Matej Arčon. Na seji so odločili tudi, da bo nova gorenjska regijska bolnišnica v Kranju.

Agencija bo imela 16 zaposlenih, velik del pa bo sestavljen iz pristojnih organov ministrstva za zdravje. "Najpomembnejše je, da pacienti dobijo čim bolj boljše in kakovostne storitve," je pojasnil Matej Arčon.

Nova bolnišnica v Kranju

Kot je še povedal, so na seji vlade odločili tudi, da bo nova gorenjska regijska bolnišnica v Kranju: "Odločitev je bila soglasna, zavedamo se, da Gorenjska nujno potrebuje novo bolnišnico, o tem ni nobenega dvoma. Predlaganih je bilo več lokacij, med drugim tudi Radovljica, a se je vlada enotno odločila za Kranj." Pri odločitvi so upoštevali širši vidik razvoja Kranja kot regijskega središča in večjo koncentracijo prebivalstva.

🇸🇮 Podpredsednik vlade Matej Arčon:

✅upoštevali smo širši vidik razvoja Kranja kot regijskega središča,

✅koncentracijo prebivalstva,

✅podporo lokalnih skupnosti in županov,

✅pomembna je pisna zaveza občine Kranj, da bo pravočasno izvedla vse potrebne aktivnosti za… — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 20, 2025

"Občina Kranj se je pisno zavezala, da bo pravočasno izvedla vse potrebne aktivnosti za čimprejšnji začetek gradnje. To vključuje arheološka izkopavanja, premik daljnovoda, odkup zemljišč in sprejetje prostorskega načrta," je še pojasnil Arčon.

Bolnišnico bodo v Kranju zgradili na Zlatem polju. Na vprašanje, ali bodo vanjo preselili tudi kranjsko porodnišnico in Kliniko Golnik, je Arčon odgovoril pritrdilno. Več informacij o načrtovani bolnišnici na ministrstvu za zdravje za zdaj ne razkrivajo, ker da še niso znane. Nove gorenjske regijske bolnišnice so si sicer v preteklosti želeli v Kranju, Radovljici in na Jesenicah.

V bolnišnici predvidoma 600 postelj



Odločitev vlade, da bo gorenjsko regijsko bolnišnico gradila v Kranju, je pravilna in edina smiselna, je v izjavi za javnost izpostavil kranjski župan Matjaž Rakovec. "Zdaj pa je čas, da se Gorenjci poenotimo in da naredimo vse, da to nujno potrebno bolnišnico tudi čim prej dobimo. V Kranju smo pripravljeni," je sporočil. Župan je prepričan tudi, da bo gorenjska bolnišnica močno razbremenila ljubljanski klinični center.



Po prvotnih načrtih bi imela regijska bolnišnica v Kranju na lokaciji na Zlatem polju 600 postelj, na leto bi lahko hospitalizirala 35.000 ljudi in poskrbela za več kot 200.000 ambulantnih obravnav. Zaposlovala bo okoli 1.400 ljudi.



"Odločitev o končni podobi in vsebini je seveda v rokah ministrstva za zdravje, prav tako odločitev o začetku gradnje. V Kranju si v dobro vseh Gorenjk in Gorenjcev seveda želimo, da bi bilo to kar čim prej," so besede Rakovca povzeli v sporočilu za javnost. Dodali so, da so odločitev pričakovali. Kranj ima namreč središčno lego na Gorenjskem, je najbolj gosto poseljeno območje, z dobrimi povezavami.