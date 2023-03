Delovati bo začel nacionalni klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 12. uri bo začel delovati nacionalni klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema. Obratoval bo ob delovnikih med 9. in 16. uro, dosegljiv pa bo na telefonski številki 080 18 01. Klicni center bo med drugim namenjen pomoči ljudem pri iskanju osebnega zdravnika in pri iskanju ambulant za neopredeljene.

Klicni center bo namenjen uporabnikom, ki imajo težave pri klicih v zdravstvene domove, ki jim ne uspe pridobiti informacij o naročanju na pregled ali pa informacij o ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe, je na novinarski konferenci v torek pojasnila vodja sektorja za krepitev zdravja in preprečevanja odvisnosti na ministrstvu za zdravje Vesna Marinko.

Pomagal bo tudi pri iskanju prostih družinskih zdravnikov, ginekologov, pediatrov in zobozdravnikov, pri čemer si bodo operaterji pomagali s podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), na voljo pa bodo tudi informacije o delovanju drugih klicnih centrov, na primer glede telefonskih številk za pomoč in podporo za uporabnike eZdravja ter pri elektronskem naročanju na zdravstvene storitve.

Minister poudarja: Recepta ali napotnice ne bo mogoče dobiti

Cilj vzpostavitve klicnega centra je izboljšanje dostopnosti zdravstvenega sistema, hkrati pa si na ministrstvu po besedah Vesne Marinko želijo zdravstvene izvajalce nekoliko razbremeniti odgovarjanja na nekatera vprašanja.

S pomočjo klicnega centra pa posameznik ne bo mogel na primer naročiti recepta ali e-napotnice, je poudaril minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Klicni center bo po njegovih besedah od ljudi hkrati zbiral podatke o tem, kam so klicali in kdo se ni javil na telefon, torej na kateri točki sistem ne deluje. "Vse te informacije bomo na ministrstvu zbrali in jih posredovali vsem tistim, ki se po pričevanju prebivalcev na telefone ne oglašajo," je napovedal.

Ob tem je poudaril, da telefonska številka 080 18 01 ne bo nadomestila številke za nujne primere 112.

Na vprašanja bodo odgovarjali zaposleni Telekoma Slovenije

Ustrezne ponudbe za zagotavljanje klicnega centra sta po besedah ministra oddala dva ponudnika. Najugodnejša je bila ponudba Telekoma Slovenije, ki bo za dva meseca dela predvidoma prejel 38.900 evrov.

Telekomove operaterje, ki bodo skupaj bodo pokrivali približno 40 telefonskih linij, so izobrazili predstavniki ministrstva.

Odločitev o pilotnem projektu klicnega centra je sprejela medresorska delovna skupina za zdravstvo, ki bdi nad pripravo zdravstvene reforme in ki jo koordinira premier Robert Golob.

Končni cilj je po vzoru estonskega zavoda za zdravstveno zavarovanje še do poletja vzpostaviti enotni državni klicni center, ki bi deloval pod okriljem ZZZS.