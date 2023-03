Sum korupcije v UKC Ljubljana

Roman Bošnjak, priznani kirurg in predstojnik Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo, je v začetku leta v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana operiral državljanko Severne Makedonije. Svojcem pacientke je z zasebnega elektronskega naslova poslal predračun za odstranitev tumorja v višini dobrih 27 tisoč evrov, na predračunu pa je bil uradni logotip UKC Ljubljana.

Bošnjak je v elektronskem sporočilu družini zapisal, da je uspel prvotno ceno znižati za dobrih pet tisoč evrov. Hkrati je sporočil, da jim bo zaračunal tudi zasebni honorar v višini šest tisoč evrov, ki naj ga "nakažejo agenciji v Hongkong". Kot razlog je navedel davčno optimizacijo oziroma se je želel izogniti plačilu davkov.

Družina je oba računa, tudi tistega za zasebni honorar, plačala še pred operacijo, 18. januarja.

"Vsekakor gre za nek dokument, ki dokazuje, da stvari v UKC Ljubljana ne funkcionirajo, kot bi morale. In kot državljan Republike Slovenije sem dolžan to posredovati naprej, ker ne verjamem, da je to praksa, ki smo jo dolžni slediti," je za POP TV poudaril neimenovani vir, ki je dokumente prestregel.

Zakaj je morala družina zdravniku plačati še dodatni honorar in ga nakazati na bančni račun družbe v davčni oazi, je POP TV vprašal Bošnjaka. Po daljšem telefonskem pogovoru jim je odgovoril pisno: "Svojci pacienta so me konzultirali na privatni naslov, ker so slišali za moje delo in strokovnost. /.../ V prostem času sem na daljavo pregledal vse MRI slike, vse izvide in tako dalje. Opravil sem torej medicinsko konzultacijo in svetovanje. /.../ Ponudili so mi plačilo za moj trud. Usmeril sem jih na agencijo v tujini, ki skrbi za promocijo mojega imena, in s tem plačal letno članarino. Od te agencije nisem prejel nobenega denarja," je zapisal.

POP TV je pridobil tudi račun hongkonške agencije, ki v omenjeni zadevi kot postavko navaja honorar strokovnjaka in medicinsko svetovanje, ne pa plačila letne članarine, kot je zagotovil Bošnjak.

Vodstvo UKC Ljubljana ni vedelo, da je Bošnjak samoplačniku zaračunal še zasebni honorar. Generalni direktor Marko Jug je za POP TV dejal, da gre za neobičajno prakso in da UKC Ljubljana nikakor ni povezan s podjetjem iz Hongkonga. Z Bošnjakom bodo opravili razgovor, ko se vrne s kongresa v tujini. Primer bo obravnaval tudi strokovni svet bolnišnice. Vodstvo po posvetu s pravno službo ne vidi razloga, da bi primer prijavili organom pregona, še poroča POP TV.

Še ena nenavadna zgodba prihaja iz celjske bolnišnice, kjer so pacienti na izvide oziroma rentgenske posnetke čakali po več mesecev. Zdravniki radiologi namreč niso želeli opravljati dodatnega dela, ker so želeli izsiliti podpis novih podjemnih pogodb.