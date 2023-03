Sum korupcije v UKC: predstojnik oddelka za nevrokirurgijo podal odstopno izjavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dnevi je v javnost prišla zgodba, da je pacientka iz Severne Makedonije, ki so jo operirali v ljubljanskem kliničnem centru, nevrokirurgu Romanu Bošnjaku "zaradi davčne optimizacije" nakazala šest tisoč evrov na račun podjetja v Hongkongu. Na dogodek se je odzval generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.

"Danes smo pridobili nekoliko več informacij. Gre za primer na nevrokirurški kliniki. Šlo je za mlajšo pacientko. Pri nas je bila sprejeta 15. februarja in hospitalizirana do 22. februarja. Imela je tumor, operacija je bila zahtevna," je uvodoma pojasnil Jug.

Pacientka je iz UKC odšla v dobrem stanju, je pojasnil ter dodal, da je šlo za kompleksno operacijo tumorja na glavi, ki je bil operiran z interdisciplinarnim postopkom.

Uradni račun je znašal 34.109 evrov

Pacientka je bila operirana v sklopu samoplačniških storitev, v predračunu je bilo pacientki zaračunanih slabih 28 tisoč evrov, kasnejši uradni račun pa je znašal 34.109 evrov. Višji stroški so bili posledica nekoliko daljše operacije, ki je trajala dve uri dlje. Dodatno pa so prišteli še zdravljenje na intenzivni negi.

"Plačala je 18. januarja kot predujem. 6.400 evrov še ni bilo nakazanih. Ker znesek še ni bil poravnan, kirurška ekipa še ni prejela plačila," je še povedal Jug in dodal, da UKC ni bil seznanjen o zunanjih storitvah in o nakazilih v Hongkong. "Za to smo izvedeli iz medijev," je dejal.

Predstojnik oddelka za nevrokirurgijo Roman Bošnjak je že podal odstopno izjavo. Za odstop z mesta predstojnika nevrokirurgije se je odločil, ker pri obravnavi primera ne želi ustvariti konflikta interesov. "Profesor ostaja v hiši kot nevrokirurg. Z njim se bodo pogovorili, če bodo ugotovili kakšne nepravilnosti, bodo postopali drugače," je napovedal Jug. Vso dokumentacijo bodo podali NPU.

Pojasnilo Zdravniške zbornice Slovenije

K čimprejšnji preiskavi in razjasnitvi je pozvala tudi Zdravniška zbornica Slovenije. "Praksa, da visoko kvalificirani zdravniki nudijo svoje strokovno znanje kot konzultanti v mednarodnem okolju, ni sporna, vendar mora biti izpeljana na zakonit in transparenten način," menijo na Zdravniški zbornici.

Zdravniška zbornica Slovenije zagovarja ničelno toleranco do spornih ravnanj in je že sprožila postopke za razjasnitev dogajanja ter bo nudila državnim organom vso potrebno strokovno podporo pri obravnavi primera.