Na ministrstvu zaradi suma korupcije v UKC Ljubljana zahtevajo pojasnila

Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pri ministrstvu za zdravje od vodstva in sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zahteva razjasnitev okoliščin suma korupcije, o katerem je poročal POP TV. Ko bo ministrstvo pridobilo vse verodostojne dokaze in uradne informacije, bo odločalo o nadaljnjih korakih, so napovedali.

Televizija POP TV je namreč pridobila dokumente, ki nakazujejo na potencialno korupcijo v UKC Ljubljana. Priznani nevrokirurg Roman Bošnjak naj bi operiral državljanko Severne Makedonije, ki je poleg plačila 27 tisoč evrov po rednem ceniku za "zasebni honorar" zdravniku morala nakazati še dodatnih šest tisoč evrov, je v sredo poročal medij. Po informacijah POP TV je morala pacientka pred posegom denar nakazati na bančni račun agencije v Hongkongu, kot razlog za to je Bošnjak navedel davčno optimizacijo.

"Če se bodo anonimne navedbe iz medijev izkazale za resnične, se bo ministrstvo kot ustanovitelj javnega zavoda UKC Ljubljana dolžno ustrezno odzvati v skladu s svojimi pristojnostmi," so na ministrstvu za zdravje zapisali v sporočilu za javnost.

"Transparentnost v zdravstvu in jasen nadzor nad porabo denarja sta namreč ključni usmeritvi, ki jima sledimo in za kateri se bomo zavzemali tudi v prihodnje," so ob tem poudarili.

Ministrstvo tudi pričakuje, da se bodo za razjasnitev vseh okoliščin vključile vse pristojne institucije, od Nacionalnega preiskovalnega urada in Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) do finančne uprave in drugih pristojnih organov.

KPK prijave v tem primeru še ni prejela, primer poznajo iz medijev, v splošnem pa dogajanje kaže na anomalijo, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik KPK Robert Šumi. Na KPK, kot je poudaril Šumi, zavračajo vsakršno netransparentnost in korupcijska tveganja. Če pa so prisotni elementi kaznivega dejanja, so po besedah predsednika komisije za to pristojni policija, tožilstvo in sodstvo.

Na Generalni policijski upravi so za STA pojasnili, da bo policija preverila, ali so v navedenem primeru podani razlogi za sum kaznivega dejanja, in nato ukrepala v skladu z zakonskimi pooblastili.