Bešič Loredan: Do 1. aprila bi lahko dosegli cilj

Predstavniki vlade ter reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva so nadaljevali pogajanja o oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo. Zdravstveni minister je pogajanja označil za konstruktivna ter optimistično napovedal, da bi lahko do 1. aprila izoblikovali steber zdravstva in socialnega varstva kot celote, s čimer bi odpravili plačna nesorazmerja, poroča portal 24ur.

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan je povedal, da pogajanja še tečejo, je pa vlada sindikatom predstavila temeljna izhodišča plačnih razmerij po Evropi in kaj bi lahko naredili v Sloveniji. Definirati je treba osnovno plačo, dopust in koliko različnih dodatkov naj se ohrani. Od sindikatov zdaj pričakujejo odziv, da bodo lahko nato te razpone umestili.

Pogajanja kot celoto je označil za konstruktivna in optimistično napovedal, da bi lahko do 1. aprila izoblikovali steber zdravstva in socialnega varstva, s čimer bi odpravili plačna nesorazmerja.

Čaka jih še veliko dela

Podpredsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Gregor Zemljič je po pogajanjih z vladno stranjo pojasnil, da je bil to šele tretji sestanek, zato na njem tudi ni bilo ničesar odločilnega. So jim pa predstavili nekoliko konkretnejša izhodišča, a jih čaka še veliko dela.

Zdaj so na vrsti sindikati, da pripravijo nasprotne predloge. Glavni dogovor je namreč ta, da sindikalna stran bolj kompleksno pripravi svoje videnje celotnega zdravstvenega stebra in tudi njegovih posameznih delov.

Predstavili analize plač v evropskih državah

Pogajanja med vladno stranjo ter sindikati zdravstva in socialnega varstva sicer potekajo že dalj časa. Prejšnji teden je vladna stran sindikatom predstavila analizo plač v 20 evropskih državah, medtem ko izhodišč za pogajanja še niso dobili.

Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je na vprašanje, ali primerjava z zahodnoevropskimi državami kaže na to, da bodo plače na koncu višje, odgovorila, da so namen reforme plačnega sistema stimulativne plače, je pa njihovo stališče, da morata iti plačna reforma in reforma zdravstvenega sistema z roko v roki.

Sicer pa bodo danes delavci v zdravstveni negi na protestnem shodu zahtevali odpravo plačnih nesorazmerij, ki so po njihovem mnenju nastala z decembrskim dogovorom s sindikati zdravstva in socialnega varstva.