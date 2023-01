Pred poslanci predlog priporočila SDS: "V Svobodi teh priporočil ne podpiramo"

Poslanci na današnji izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog priporočil stranke SDS. Po priporočilu SDS bi DZ dal pobudo vladi, da v 30 dneh predlaga nov plačni sistem v zdravstvu in zakonsko rešitev za vračanje slovenskih zdravstvenih delavcev iz tujine, prav tako pa tudi vnovično zakonsko uvedbo sistema za referenčne cene pri nakupu medicinskega materiala.

V Gibanju Svoboda priporočil SDS ne podpirajo

O zdravstveni reformi in vlogi državnega zbora pri njeni uresničitvi sta danes spregovorila vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic in predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo Tamara Kozlovič.

"V Svobodi teh priporočil ne podpiramo. Obžalujemo, da opozicija še ni opazila, da reformo pripravljamo, da so ukrepi nastavljeni in časovnica znana. Danes jih bo minister predstavil na nujni seji odbora za zdravstvo, ki smo jo zato tudi sklicali," je poudarila Tamara Kozlovič.

"Vse, kar vsebujejo priporočila opozicije, že izvajamo, izzivi, na katere opozarjajo, so znani že desetletja. Roki, ki jih postavljajo, so neizvedljivi. Sprašujem se, zakaj niso tega v tako kratkem času izvedli že sami, za to so namreč imeli več priložnosti," je še opozorila predsednica odbora za zdravstvo.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je za konec še enkrat poudaril enotnost koalicije pri izvedbi zdravstvene reforme: "Vsi poslanci koalicije smo podpisali zavezo, da bomo zdravstveno reformo izvedli. Reforma je nacionalni projekt in tako se je moramo tudi lotevati – s širokim družbenim soglasjem."

Bešič Loredan: Vlada je potrdila parafirani sporazum s Fidesom

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na seji odbora DZ v petek spomnil, da je vlada potrdila parafirani sporazum s sindikatom Fides. Cilj je, da vlada do 1. aprila oblikuje ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja. Vlada bo zakonski predlog vložila v zakonodajni postopek do 30. junija, je napovedal.

Ob priporočilu glede referenčnih cen pa je dejal, da je novela zakona o javnem naročanju iz časa prejšnje vlade opredelila pojem referenčne cene na način, ki ni v skladu s pravnim redom EU. Tako zdaj pripravljajo nove podlage za ustrezno uveljavitev referenčnih cen.