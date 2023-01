Po utišanju mestne opozicije: "Jankovićeva koalicija deluje avtoritarno in nedemokratično"

Ljubljanski mestni svetniki so se v ponedeljek sestali na izredni seji o zdravstvu. V razpravi so sodelovali le člani koalicije in župan Zoran Janković, preden pa bi lahko razpravljala tudi opozicija, so sejo prekinili. Janković je danes povedal, da je seja mestnega sveta pokazala učinkovitost, v opoziciji pa so do manevra kritični. Menijo, da je na seji prevladal argument moči in ne moč argumenta, priča pa so bili grobemu in avtoritarnemu ravnanju župana Jankovića in njegove koalicije.

Seja je po njegovih besedah pokazala tudi, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. "Da imamo pozicijo, ki skrbi za razvoj mesta, in opozicijo, ki bo vedno proti," je na današnji novinarski konferenci komentiral župan. Dejal je še, da je vesel poguma koalicije, ki je zavrnila razpravo opozicije. "Mi smo tu zato, da delamo, da dajemo odgovore. Njihove predloge smo spustili na sejo, imeli so pravico povedati in mi smo jim odgovorili," je prepričan Janković.

Župan je dejal, da so 13 točk predlagateljev izredne seje vzeli resno in na njih pripravili odgovore, kaj se že izvaja in kaj se dogaja. "Velika večina točk je že v fazi realizacije," je povedal in naštel računalniške tečaje za starejše od 55 let, štipendije študentom medicine in zobozdravstva ter stanovanja za zdravnike.

Obljubil, da se bo potrudil pogovarjati z vlado

"Potem so bili neki sklepi, ki so pravzaprav zakonodajno nemogoči. Ne mestni svet ne župan ne moreta dati naloga svetu zavoda za razrešitev direktorice," je pojasnil. Janković je ob tem obljubil, da se bo potrudil pogovarjati z vlado, da opravi svoje delo na ravni države. Sestanek z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom pa bosta nadaljevala v začetku februarja.

Ponedeljkovo izredno sejo so komentirali tudi v opoziciji. Menijo, da je na seji prevladal argument moči in ne moč argumenta, priča pa so bili grobemu in avtoritarnemu ravnanju župana Jankovića in njegove koalicije. "Sklepamo, da jim ni mar za bolnike v Ljubljani, saj so zavrnili vse predloge in celo preprečili vsako razpravo o rešitvah, da bi vsi Ljubljančanke in Ljubljančani imeli zdravnika v bližini doma," so zapisali v skupnem odzivu.

Ljubljanski odbor Levice pa meni, da se je "že na začetku mandata pokazalo, kako si vodilni stranki v Ljubljani predstavljata vodenje mesta: na avtokratski, nedemokratičen in nevključujoč način". Vodja svetniškega kluba Levice Urška Honzak je dejala, da je takšno nedemokratično in avtoritarno delovanje mestne oblasti je popolnoma nesprejemljivo. "Naš namen je bil iskren: začeti reševati javno zdravstvo na lokalni ravni, ne pa nabirati političnih točk," so zapisali njene besede.

Menijo, da je bila zahteva za sklic izredne seje le deloma uslišana, saj so razpravljali le člani koalicije in župan. "V Levici želimo ob tem pojasniti, da smo prav s strani ministrstva za zdravje prejeli obširno dokumentacijo, povezano z delovanjem ZD Ljubljana, ki smo jo želeli predstaviti tudi na seji," so zapisali.

"V Levici zato ostro protestiramo proti nedemokratičnim manevrom, s katerimi so svetniki in svetnice LZJ in GS včeraj izkoristili svojo večino v mestnem svetu, da ne bi niti prisluhnili opoziciji in njenim predlogom," so še zapisali.

Bregant: Bolniki brez osebnega zdravnika se z županom verjetno ne strinjajo

Dogajanje sta komentirala tudi mestna svetnika Tina Bregant, ki je vložila zahtevo za sklic izredne seje, in Aleš Primc. Bregant je zapisala, da se bolniki brez osebnega zdravnika z županom verjetno ne strinjajo, da je v ljubljanskem zdravstvu vse v redu. "Da pa ne živimo več v demokraciji, pač pa demokraturi - karikaturi demokracije, cepljeni na diktaturo kapitala, pa je verjetno že marsikomu jasno," je zapisala na Facebooku.

Primc pa je zapisal, da je razprava o zdravstvu kazala, da bo Jankoviću ušla iz kontrole, zato jo je prepovedal s svojim glasovalnim strojem. "Za bolnike bomo delali naprej. Če ne bo šlo v mestnem svetu, na ljubljanskih ulicah," je Primc zapisal na Twitterju.