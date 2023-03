Bešič Loredan: Posledice covid-19 v zdravstvu so jasne

"Posledice covid-19 v zdravstvu so jasne, ljudje so preobremenjeni, 'prekurjeni', iz sistema so odšli, mnogi se ne želijo vrniti, ampak sporočilo bi danes obrnil v drugo smer − če nam je v vseh treh letih uspelo iti skozi to, bomo skupaj in solidarno v sodelovanju s stroko in s politiko našli rešitev za vse izzive, ki nas čakajo v prihodnje," je poudaril.

"Posledice covid-19 v zdravstvu so jasne, ljudje so preobremenjeni, 'prekurjeni', iz sistema so odšli, mnogi se ne želijo vrniti, ampak sporočilo bi danes obrnil v drugo smer − če nam je v vseh treh letih uspelo iti skozi to, bomo skupaj in solidarno v sodelovanju s stroko in s politiko našli rešitev za vse izzive, ki nas čakajo v prihodnje," je poudaril. Foto: STA

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na Brdu pri Kranju pripravil sprejem za nekdanje člane posvetovalne skupine za spremljanje okužb s koronavirusom pri NIJZ, ki je februarja prenehala delo. Zahvalil se jim je za opravljeno delo in poudaril, da se moramo iz epidemije covid-19 nekaj naučiti in sistem pripraviti na nadaljnje izzive.

Minister se je na novinarski konferenci po sprejemu zahvalil nekdanjim članom posvetovalne skupine za spremljanje okužb s koronavirusom pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), še posebej pa nekdanjemu vodji skupine, epidemiologu Mariu Fafangelu, "za trud, za to, da je našel moč in energijo, združil ljudi in dal stroki glavno besedo".

Fafangel sicer, kot je napovedal ob zaključku dela posvetovalne skupine, znotraj NIJZ prevzema nove naloge − postal je vodja novega oddelka za raziskave in razvoj na področju nalezljivih bolezni.

Epidemija po celem svetu se počasi poslavlja

Na nek način se po ministrovih besedah tudi epidemija po celem svetu počasi poslavlja, covid-19 pa postaja endemično obolenje, ki ga bomo zdravili v okviru naših zdravstvenih sistemov.

Ob tem se je minister zahvalil tudi članom drugih posvetovalnih skupin na ministrstvu za zdravje − članom nacionalne skupine za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike, pa tudi članom posvetovalne skupine, ki je skrbela za obvladovanje epidemije v domovih starejših. Te skupine bodo postopoma ukinili in s 1. aprilom ne bodo več delovale, je napovedal minister.

"Posledice covid-19 v zdravstvu so jasne, ljudje so preobremenjeni, 'prekurjeni', iz sistema so odšli, mnogi se ne želijo vrniti, ampak sporočilo bi danes obrnil v drugo smer − če nam je v vseh treh letih uspelo iti skozi to, bomo skupaj in solidarno v sodelovanju s stroko in politiko našli rešitev za vse izzive, ki nas čakajo v prihodnje," je poudaril.

Lejko Zupančeva: Doživela sem marsikaj, a nič, kar bi bilo primerljivo z epidemijo covid-19

Nekdanja članica posvetovalne skupine, sicer predstojnica ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je povedala, da je v okviru svojega službovanja doživela marsikaj, tudi grožnjo ebole, grožnjo sarsa, pa pandemijo gripe leta 2009, a nič takega, kar bi bilo primerljivo s pandemijo covid-19.

"Leti 2020 in 2021 sta bili res dramatični s kopičenjem bolnikov v enotah intenzivne terapije, tudi z veliko smrtnostjo, potem pa so sčasoma prišli zdravila, cepljenje," je spomnila.

Ob tem je pozvala, naj odločevalci sprejmejo tak zakon o nalezljivih boleznih, ki bi bil funkcionalen in ki bi omogočal hiter odziv na pojav zelo nalezljive in nevarne bolezni, ne da bi pri tem posegal v človekove pravice, hkrati pa bi bil učinkovit. To ravnotežje bo sicer verjetno težko najti, a ocenjuje, da ga je mogoče.

Minister je dejal, da je naloga vlade prevzeti odgovornost in spremeniti sistem do te mere, da bo stopnja pripravljenosti zelo visoka za nove spremembe, sistem pa odprt za vse.

Poleg Fafangela so posvetovalno skupino za spremljanje okužb s koronavirusom NIJZ sestavljali epidemiologinji Alenka Trop Skaza (namestnica vodje) in Marta Grgič Vitek, pa tudi imunolog Alojz Ihan, infektologinja Tatjana Lejko Zupanc, antropolog Dan Podjed, specialist javnega zdravja Rade Pribaković Brinovec, mikrobiologinja Viktorija Tomič, komunikolog Mitja Vrdelja, matematik Janez Žibert in sanitarna inženirka Andreja Kukec.