Pri premierju Golobu se bo nadaljeval posvet o dolgotrajni oskrbi

Pri predsedniku vlade Robertu Golobu se bo danes nadaljeval posvet o izvajanju dolgotrajne oskrbe, na katerem bodo znova sodelovali izvajalci storitev, predstavniki uporabnikov in pristojna ministrstva. Tokrat bodo pregledali dozdajšnji napredek pri uvajanju nove ureditve in oblikovali nadaljnje korake, so napovedali v premierjevem kabinetu.

Po posvetu bosta izjavo za medije podala minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in direktorica Koroškega doma starostnikov Katja Šoba.

Golob poudarja, da je dolgotrajna oskrba eden največjih projektov te vlade in civilizacijska dolžnost

Premier Golob je že večkrat poudaril, da je dolgotrajna oskrba eden največjih projektov te vlade in civilizacijska dolžnost. Na prvem posvetu 9. septembra je izpostavil kompleksnost projekta, ki zahteva veliko koordinacije in sodelovanja med deležniki. Posvet, na katerem so predstavili dobre prakse, si izmenjali izkušnje in oblikovali predloge za poenostavitev in izboljšanje sistema dolgotrajne oskrbe, je namreč potrdil, da lahko le z odprtim dialogom in sodelovanjem vseh deležnikov gradijo sistem, ki bo resnično v službi ljudi.

Na uveljavljanje sistema dolgotrajne oskrbe sicer letijo številne kritike. V opoziciji so zoper ministra Maljevca z očitki tudi na račun izvajanja dolgotrajne oskrbe vložili celo interpelacijo. Minister je očitke označil za neosnovane, vlada pa je njegov odgovor podprla.