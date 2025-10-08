Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
8. 10. 2025,
16.37

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
inšpekcijski nadzor premier varnostnik Robert Golob Robert Golob

Sreda, 8. 10. 2025, 16.37

1 ura, 21 minut

Ukom o varovanju premierja: Uveden je bil postopek zoper vodjo službe za varovanje

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Robert Golob | Mediji so v zadnjih dneh poročali o ugotovljenih kršitvah inšpekcijskega nadzora, ki ga je maja 2025 za obdobje med lanskim julijem in oktobrom opravil inšpektorat za delo nad delom varnostnikov predsednika vlade Roberta Goloba. | Foto Vlada Republike Slovenije

Mediji so v zadnjih dneh poročali o ugotovljenih kršitvah inšpekcijskega nadzora, ki ga je maja 2025 za obdobje med lanskim julijem in oktobrom opravil inšpektorat za delo nad delom varnostnikov predsednika vlade Roberta Goloba.

Foto: Vlada Republike Slovenije

Na vladi ob očitkih o negospodarnosti izplačil varnostnikom premierja zagotavljajo, da so ta izvedena skladno z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. Ob kršitvah delovnopravne zakonodaje, ugotovljenih v inšpekcijskem nadzoru, pa so na Ukomu pojasnili, da je bil uveden postopek o prekršku zoper vodjo službe za varovanje, globa pa je bila poravnana.

Mediji so namreč v zadnjih dneh poročali o ugotovljenih kršitvah inšpekcijskega nadzora, ki ga je maja 2025 za obdobje med lanskim julijem in oktobrom opravil inšpektorat za delo nad delom varnostnikov predsednika vlade Roberta Goloba. Nadzor je odkril nepravilnosti pri organizaciji, evidentiranju in izrabi delovnega časa, so poročali mediji.

Kot so v odzivu za STA danes pojasnili na Ukomu, je inšpekcijski nadzor ugotovil pomanjkljivost glede počitkov med julijem in septembrom 2024, medtem ko od konca septembra do konca oktobra teh pomanjkljivosti ni bilo več.

Ukom: Postopek je bil s strani inšpekcije ustavljen 

Nadzor je medtem pokazal tudi na posamezne kršitve maksimalnega dovoljenega števila 56 ur na teden, so navedli na Ukomu. Mediji so ob tem poročali, da je inšpektorat zaradi ugotovljenih nepravilnosti oglobil generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl. Na vladnem uradu so to zanikali in pojasnili, da je bil zaradi navedenih pomanjkljivosti uveden postopek o prekršku zoper vodjo službe za varovanje predsednika vlade. "Globa je bila poravnana, postopek pa je bil avgusta letos s strani inšpekcije ustavljen," so navedli.

Obenem pa so na Ukomu v odzivu tudi zavrnili očitke o povečanju stroškov plač premierjevih varnostnikov in negospodarni rabi javnih sredstev službe za varovanje predsednika vlade, zaradi česar so nepovezani poslanci iz vrst Demokratov v torek vložili zahtevo za nujno sejo komisije DZ za nadzor javnih financ.

Poudarili so, da varovanje predsednika vlade zahteva "strokovno usposobljene kadre in ustrezne kadrovske ter finančne vire za nemoteno in učinkovito delovanje".

Izplačila so izvedena skladno z zakonodajnimi določili in kolektivnimi pogodbami 

Medtem je Televizija Slovenija v preteklih dneh poročala, da je generalni sekretariat vlade za plače premierjevih varnostnikov v treh letih odštel več kot 1,6 milijona evrov in več kot milijon evrov za različne dodatke. Povprečni mesečni znesek, namenjen za osnovne plače varnostnikov, pa se je letos v primerjavi z lanskim letom po navedbah televizije povečal za skoraj 54 odstotkov.

Na Ukomu so zatrdili, da so izplačila policistom, ki so z namenom varovanja predsednika vlade začasno premeščeni pod generalni sekretariat vlade, izvedena skladno z zakonodajnimi določili in kolektivnimi pogodbami, ki tudi sicer veljajo za zaposlene v javnem sektorju, ter skladno z obsegom in zahtevnostjo dela ter veljavnimi finančnimi okviri.

Glede povečanja mase plač so pojasnili še, da so te spremembe posledica več dejavnikov, med drugim usklajevanja plač, prilagoditev zaradi inflacije in posebnih varnostnih zahtev, ki jih prinaša delo v službi za varovanje.

Robert Golob
Novice KPK Golobu očita, da se je "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov"
Robert Golob Velenje
Novice Golob o zapiranju premogovnika: Rudarjem in družinam bo zagotovljena socialna varnost
Robert Golob
Novice Zdolšek: KPK je po treh letih Golobu pustila le očitek o dveh SMS-sporočilih
inšpekcijski nadzor premier varnostnik Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.