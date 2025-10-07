Golob o zapiranju premogovnika: Rudarjem in družinam bo zagotovljena socialna varnost

Premier Robert Golob je ob zaključku vladnega obiska v Velenju izrazil prepričanje, da bo na koncu zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje urejen na način, ki bo rudarjem in njihovim družinam dajal socialno varnost. Zadovoljstvo ob obisku vlade je izrazil župan Peter Dermol, ki pa kot ključnega za regijo poudarja zakon o prestrukturiranju.

Ob zaključku današnjega obiska v Savinjski dolini in Velenju se je premier Golob z ekipo sestal še z župani in predstavniki gospodarstva. Po koncu je v izjavi medijem med ključnimi temami izpostavil zapiranje premogovnika in skrb za socialno varnost rudarjev.

Golob: Razumem skrb zaposlenih

Današnji pogovor z vodstvom Premogovnika Velenje in predstavniki zaposlenih je opisal kot ploden. "Razumem skrb zaposlenih, je upravičena, zato sem se tudi udeležil sestanka z njimi, preden bi zakon na vladi potrjevali. Z zakonom smo se seznanili, šel sem med zaposlene, poslušali smo njihove skrbi, njihovo zaskrbljenost," je opisal.

Ocenil je, da so za 80 odstotkov tega, kar je bilo izraženo, že na sestanku našli rešitve in bodo zdaj vnesene v zakon, za preostalih 20 odstotkov pa računa, da bodo v naslednjih tednih uredili na Ekonomsko-socialnem svetu.

"Prepričan sem, da bo na koncu celoten zakon urejen na način, ki bo dajal rudarjem in tudi njihovim družinam tisto, kar je najpomembneje, to je socialno varnost," je podčrtal premier.

Prepričan je, da bosta tako zakon o postopnem zapiranju premogovnika kot zakon o razvojnem prestrukturiranju regije na Ekonomsko-socialnem svetu ustrezno obravnavana in morda do konca leta že potrjena v DZ. Foto: STA

Takoj, ko bo znano, kakšne so rešitve v zakonu o zapiranju premogovnika, bodo nadaljevali pripravo zakona o razvojnem prestrukturiranju savinjsko-šaleške regije, ker se, kot je dejal, med seboj dopolnjujeta. Medtem pa pričakuje, da se regija in Velenje odločita glede koncepta daljinskega ogrevanja.

"Vse je na mizi, vsi podatki so znani, tudi ponudbe za daljinsko ogrevanje. In zdaj je čas, da se najde poslovni model, ki se bo potem v zakonu o prestrukturiranju regije tudi dokončno zacementiral," je dodal Golob.

Prepričan je, da bosta tako zakon o postopnem zapiranju premogovnika kot zakon o razvojnem prestrukturiranju regije na Ekonomsko-socialnem svetu ustrezno obravnavana in morda do konca leta že potrjena v DZ.

Foto: STA

Glede hčerinskih podjetij v Skupini Premogovnik Velenje pa je dejal, da so ta zanj in za vlado enakovreden člen v skupini in jih bodo temu primerno tudi obravnavali. Spomnil je na sprejeto strategijo pri upravljanju državnih naložb, ki daje dodatno zaščito vsem invalidskim podjetjem, v katerih ima država neposreden ali posreden lastniški delež. "To pomeni tudi HTZ. Tako da je skrb, da bi HTZ odprodali, prepustili trgu, odveč," je dodal.

Zadovoljstvo, da je vlada obiskala regijo, ki je pred izjemnimi izzivi, pa je po zaključnem srečanju za medije izrazil velenjski župan Peter Dermol. "In s svojo prisotnostjo je pokazala, da ji je mar, kaj se tukaj dogaja danes in kaj se bo dogajalo jutri," je dejal.

Poudaril je, da bo vlada opravila vse, kar je bilo potrebno v tem mandatu, takrat, ko bo sprejela tudi zakon o prestrukturiranju savinjsko-šaleške regije. "Ta zakon je za našo regijo ključen," je poudaril.