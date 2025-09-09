Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
9. 9. 2025,
6.54

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
oskrba na domu Simon Maljevac starejši dolgotrajna oskrba Robert Golob Robert Golob

Torek, 9. 9. 2025, 6.54

37 minut

Pri premierju danes posvet o dolgotrajni oskrbi

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Robert Golob | Uveljavljanje sistema dolgotrajne oskrbe je sicer predmet več kritik, med drugim tudi s strani opozicije, ki so zoper ministra Maljevca vložili interpelacijo. | Foto Vlada Republike Slovenije

Uveljavljanje sistema dolgotrajne oskrbe je sicer predmet več kritik, med drugim tudi s strani opozicije, ki so zoper ministra Maljevca vložili interpelacijo.

Foto: Vlada Republike Slovenije

Predsednik vlade Robert Golob je za danes sklical posvet o dolgotrajni oskrbi, na katerem bodo sodelovali izvajalci storitev, predstavniki uporabnikov in pristojna ministrstva. Glavni namen srečanja je zbrati izkušnje in predloge vseh, ki se z dolgotrajno oskrbo srečujejo vsakodnevno, ter oblikovati konkretne usmeritve.

"Čeprav se ob izvajanju dolgotrajne oskrbe odpirajo številna vprašanja in izzivi, vlada nanje odgovarja z dialogom, sodelovanjem in pripravljenostjo za iskanje rešitev," so ob sklicu posveta zapisali na vladnih spletnih straneh. Posvet bo po njihovih navedbah ključna priložnost, da se zberejo izkušnje s terena, izpostavijo težave in oblikujejo predlogi za izboljšave.

Kot je v ponedeljek v izjavi za medije dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, je današnji le eden izmed posvetov. Na rednih sestankih tudi s skupnostjo centrov za socialno delo in skupnostjo socialnih zavodov se po njegovih besedah pogovarjajo o implementaciji dolgotrajne oskrbe in redno evalvirajo delo.

Namen današnjega posveta je "predvsem pogledati, katere so tiste dobre prakse, ki so se že pokazale v tem času, in kako si lahko medsebojno pomagamo, tako izvajalci, centri za socialno delo in vse ostale vpletene organizacije", je pojasnil Maljevac. Po njegovih navedbah gre še za enega v seriji pogovorov, "kako čim bolje implementirati to veliko spremembo, ki je dolgotrajna oskrba".

Robert Golob
Novice Premier Golob podprl ministra, ki ga želi zrušiti opozicija
Simon Maljevac
Novice Kaj očitajo ministru Maljevcu? To pravijo v Svobodi.
oskrba na domu Simon Maljevac starejši dolgotrajna oskrba Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.