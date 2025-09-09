Predsednik vlade Robert Golob je za danes sklical posvet o dolgotrajni oskrbi, na katerem bodo sodelovali izvajalci storitev, predstavniki uporabnikov in pristojna ministrstva. Glavni namen srečanja je zbrati izkušnje in predloge vseh, ki se z dolgotrajno oskrbo srečujejo vsakodnevno, ter oblikovati konkretne usmeritve.

"Čeprav se ob izvajanju dolgotrajne oskrbe odpirajo številna vprašanja in izzivi, vlada nanje odgovarja z dialogom, sodelovanjem in pripravljenostjo za iskanje rešitev," so ob sklicu posveta zapisali na vladnih spletnih straneh. Posvet bo po njihovih navedbah ključna priložnost, da se zberejo izkušnje s terena, izpostavijo težave in oblikujejo predlogi za izboljšave.

Kot je v ponedeljek v izjavi za medije dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, je današnji le eden izmed posvetov. Na rednih sestankih tudi s skupnostjo centrov za socialno delo in skupnostjo socialnih zavodov se po njegovih besedah pogovarjajo o implementaciji dolgotrajne oskrbe in redno evalvirajo delo.

Namen današnjega posveta je "predvsem pogledati, katere so tiste dobre prakse, ki so se že pokazale v tem času, in kako si lahko medsebojno pomagamo, tako izvajalci, centri za socialno delo in vse ostale vpletene organizacije", je pojasnil Maljevac. Po njegovih navedbah gre še za enega v seriji pogovorov, "kako čim bolje implementirati to veliko spremembo, ki je dolgotrajna oskrba".