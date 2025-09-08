Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, zoper katerega sta NSi in SDS vložili interpelacijo, ima podporo premierja Roberta Goloba. Vlada se namreč trudi in je kot prva sistemsko naslovila stanovanjsko politiko in skrb za starejše, edini odgovor opozicije pa je pisanje interpelacij, so za STA zapisali v kabinetu predsednika vlade.

Spomnili so, da je premier Robert Golob večkrat dejal, da je izvajanje dolgotrajne oskrbe civilizacijska zaveza. Terja tudi usklajevanje in stalno prilagajanje potrebam uporabnikov, zato so sklicali posvet o dolgotrajni oskrbi, ki bo v torek.

Namen posveta so predstavitev dobrih praks, izmenjava izkušenj in oblikovanje predlogov za poenostavitev ter izboljšanje sistema implementacije dolgotrajne oskrbe.

Poslanci NSi in SDS so v petek v DZ vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

Minister Maljevac je očitke iz interpelacije označil za neosnovane. Interpelacije ne razume kot napad nanj, ampak kot napad na javno in dostopno dolgotrajno oskrbo ter stanovanjsko politiko.