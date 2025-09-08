V NSi in SDS so med razlogi za interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca izpostavili "katastrofalne razmere na področju dolgotrajne oskrbe". "Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka," so poudarili. Opozorili so še na neuresničene obljube pri stanovanjski politiki.

Podrobneje so razloge za interpelacijo predstavili na današnji novinarski konferenci. Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je tako ministru sporočil, da "če ne zna in ne zmore, naj gre in razbremeni področje dolgotrajne oskrbe". Razmere na področju dolgotrajne oskrbe so po njegovih besedah "milo rečeno katastrofalne", saj da potencialni uporabniki in izvajalci še vedno nimajo potrebnih informacij, da bi sploh lahko začeli izvajati storitve, centri za socialno delo ne morejo izdajati odločb o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, četudi je ta pravica začela veljati s 1. julijem. "Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka," je opozoril.

Poslanec SDS Andrej Poglajen pa je izpostavil neuresničene obljube vladne koalicije na področju stanovanjske problematike. Kot ugotavlja po treh letih mandata, se od obljubljenih 30 tisoč stanovanj ne bo gradilo nič, ampak se bodo končali projekti iz prejšnjih mandatov. Pojasnil je še, da je po mnenju SDS pristop z javnimi stanovanji napačen, ampak da bi morala vlada mladim omogočiti pogoje, da pridejo do lastne nepremičnine.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo interpelacija Maljevca uspešna, je Cigler Kralj med drugim odgovoril, da verjame, da bo koalicija videla, da Maljevac ni uresničil niti ene od obljub, tako glede stanovanj kot dolgotrajne oskrbe, in da ga bo pozvala k umiku, morda še pred obravnavo interpelacije v DZ, je še poročala STA.