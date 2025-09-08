Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
11.46

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

minister vlada stanovanja stanovanja dolgotrajna oskrba SDS NSi interpelacija Simon Maljevac

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 11.46

1 ura, 3 minute

V interpelaciji Maljevca izpostavili neurejenost dolgotrajne oskrbe in neuresničene obljube stanovanj

Avtor:
Na. R.

Simon Maljevac | Poslanci NSi in SDS so v petek v DZ vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo. | Foto Bojan Puhek

Poslanci NSi in SDS so v petek v DZ vložili interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Očitajo mu nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

Foto: Bojan Puhek

V NSi in SDS so med razlogi za interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca izpostavili "katastrofalne razmere na področju dolgotrajne oskrbe". "Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka," so poudarili. Opozorili so še na neuresničene obljube pri stanovanjski politiki.

Podrobneje so razloge za interpelacijo predstavili na današnji novinarski konferenci. Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je tako ministru sporočil, da "če ne zna in ne zmore, naj gre in razbremeni področje dolgotrajne oskrbe". Razmere na področju dolgotrajne oskrbe so po njegovih besedah "milo rečeno katastrofalne", saj da potencialni uporabniki in izvajalci še vedno nimajo potrebnih informacij, da bi sploh lahko začeli izvajati storitve, centri za socialno delo ne morejo izdajati odločb o upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, četudi je ta pravica začela veljati s 1. julijem. "Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka," je opozoril.

Poslanec SDS Andrej Poglajen pa je izpostavil neuresničene obljube vladne koalicije na področju stanovanjske problematike. Kot ugotavlja po treh letih mandata, se od obljubljenih 30 tisoč stanovanj ne bo gradilo nič, ampak se bodo končali projekti iz prejšnjih mandatov. Pojasnil je še, da je po mnenju SDS pristop z javnimi stanovanji napačen, ampak da bi morala vlada mladim omogočiti pogoje, da pridejo do lastne nepremičnine.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo interpelacija Maljevca uspešna, je Cigler Kralj med drugim odgovoril, da verjame, da bo koalicija videla, da Maljevac ni uresničil niti ene od obljub, tako glede stanovanj kot dolgotrajne oskrbe, in da ga bo pozvala k umiku, morda še pred obravnavo interpelacije v DZ, je še poročala STA.

minister vlada stanovanja stanovanja dolgotrajna oskrba SDS NSi interpelacija Simon Maljevac
