Novela tobačnega zakona predvideva prepovedi kadilnic in arom v elektronskih cigaretah

Na ministrstvu za zdravje so pripravili predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ta bi med drugim prepovedala arome v elektronskih cigaretah ter kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, je razvidno iz dokumenta, objavljenega na portalu eDemokracija. Predlog je v javni razpravi do 30. marca.

Razlog za pripravo zakonske novele je ustrezna uskladitev nacionalne zakonodaje s pravnim redom EU, saj je Evropska komisija lani ugotovila manjše nepravilnosti pri prenosu evropske direktive glede proizvodnje, predstavitve in prodaje tobačnih izdelkov.

Poleg tega bi novela v nacionalno zakonodajo prenesla delegirano direktivo Evropske komisije glede strožjih določb za ogrevane tobačne izdelke. Ta uvaja prepoved značilnih arom za ogrevane tobačne izdelke in aromatičnih snovi v katerikoli od njihovih komponent. Poleg tega direktiva na embalažo ogrevanih tobačnih izdelkov uvaja splošna, informativna in sestavljena zdravstvena opozorila, kot to velja za druge tobačne izdelke za kajenje.

Izenačeni aromatizirani elektronski izdelki

Kot je še navedeno v dokumentu, bi novela izenačila obravnavo elektronskih cigaret in tekočin oziroma polnil z nikotinom in brez njega. Podatki namreč kažejo, da so privlačne arome v elektronskih cigaretah povezane s povečanjem privlačnosti elektronskih cigaret in zmanjšanjem zaznavanja njihove škodljivosti.

"Arome so prepoznane kot varne ob zaužitju, vendar gre pri vdihavanju za drugo pot vnosa. Za večino arom še ni znano, kako vplivajo na zdravje pri dolgoročnem vdihavanju, pri nekaterih pa so znani hudi škodljivi učinki na zdravje dihal. Iz previdnostnega načela zato za elektronske cigarete uvajamo prepoved vseh arom, razen tobačnih," je našteto med razlogi za sprejem zakona.

Nič več kadilnic v zaprtih prostorih

Zaradi nepopolne zaščite prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu in emisijam drugih povezanih izdelkov ter tudi velikega deleža neskladnosti z zakonskimi določbami bi novela prepovedala kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.

Na trgu se pojavlja vedno več novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, zato predlog novele ob tem uvaja sistem za odobritev teh proizvodov. Direktiva državam članicam omogoča, da lahko uvedejo sistem za odobritev novih tobačnih proizvodov in za to proizvajalcem in uvoznikom teh izdelkov zaračunavajo sorazmerne pristojbine za take odobritve.

Z namenom bolj učinkovitega izvajanja zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov z novelo dopolnjujejo tudi nekatere določbe nadzora in kazenske določbe, ki vključujejo sodelovanje več nadzornih organov in nove kršitve posameznikov.

Poostren nadzor nad trženjskimi potmi

Novela bi tudi uzakonila prepoved dajanja na trg tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov prek interneta, telekomunikacij ali katerekoli druge razvijajoče se tehnologije. Po mnenju predlagatelja bodo prepoved čezmejne prodaje na daljavo učinkoviteje izvajali, če prepovejo uvoz teh izdelkov s strani posameznikov. Zato bi novela uvedla globe tudi za posameznike, ki prodajajo tobak, tobačne in povezane izdelke, saj je prodaja teh dovoljena zgolj v poslovnem prostoru, ki za to pridobi dovoljenje.

Na ministrstvu menijo, da bodo z ukrepi iz novele pripomogli k ciljem strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka v letih 2022– 2030, in sicer da bo delež odraslih, ki uporabljajo tobačne izdelke, v letu 2030 pod petimi odstotki. Za mladostnike pa strategija navaja cilj, da bo tistih, ki so uporabili tobačne in druge nikotinske izdelke v zadnjih 30 dneh, v letu 2030 med 13-letniki manj kot odstotek, med 15-letniki pa manj kot pet odstotkov.

"S predlaganimi ukrepi bomo v Sloveniji pripomogli k boljšemu zdravju ljudi in vzdržnosti zdravstvenega sistema v prihodnosti," so prepričani predlagatelji zakona.