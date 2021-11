E-cigarete na zdravniški recept?

Bi več ljudi opustilo kajenje cigaret, če bi jim bili na zdravniški recept dostopni elektronski nadomestki, t. i. vejpi oziroma uparjalniki? Tako menijo v Veliki Britaniji, kjer bi elektronske cigarete lahko kmalu dobile status zdravstvenega pripomočka, ki bi ga zdravniki predpisovali pacientom, ki želijo prenehati kaditi.

Tistim, ki bi jim zdravniki predpisali uporabo elektronske cigarete, bi to krilo zdravstveno zavarovanje, je potrdil britanski minister za zdravje Sajid Javid.

Foto: Getty Images

Britanska vlada in zdravstvene oblasti so ob tem opozorile, da s tem ne promovirajo uporabe elektronskih cigaret in jih nekadilcem in mladoletnim še naprej strogo odsvetujejo. Po drugi strani pa se sklicujejo na britanske in ameriške raziskave, po katerih je uporaba elektronskih cigaret občutno manj škodljiva za zdravje kot kajenje običajnih cigaret.

"Če bodo elektronske cigarete dobile status zdravstvenega pripomočka, pa bodo morale prestati še toliko strožjo varnostno preverjanje," so poudarili.

Foto: Getty Images

NIJZ: Elektronskih cigaret ne priporočamo za opuščanje kajenja

Pa v Sloveniji? NIJZ na svojih spletnih straneh elektronskih cigaret ne priporoča kot pripomoček za opuščanje kajenja. "Elektronske cigarete niso vrsta pomoči pri opuščanju kajenja, za uporabo v te namene niso zadosti raziskane niti odobrene," so zapisali.

"Učinkov dolgoročne uporabe elektronskih cigaret na zdravje še ne poznamo in ker ni na voljo vseh potrebnih raziskav, ne moremo z zanesljivostjo trditi, da so dolgoročno manj škodljive kot konvencionalne cigarete," so poudarili na NIJZ in zapisali, da "največjo korist za zdravje predstavlja popolna opustitev tobačnih izdelkov in elektronskih cigaret."

