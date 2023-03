Do konca meseca javna razprava o noveli protitobačnega zakona #video

Strokovnjaki opozarjajo, da elektronske cigarete niso pripomoček za opuščanje kajenja. Za preverjanje njihove varnosti bi potrebovali različne študije, ki večinoma trajajo do deset let in morajo vključiti vsaj 200 oseb. Študija ne bi bila sprejemljiva tudi z etičnega vidika, saj bi skupina udeležencev morala uživati nikotin, ki je dokazano zasvajajoč. Na ministrstvu so sicer v javni razpravi, ki poteka do 30. marca, prejeli 70 odzivov na novelo zakona o omejevanju tobačnih izdelkov, od tega 52 odzivov novelo podpira, mnoge organizacije pa so predlagale še strožje ukrepe.

Zdravnica Mihaela Zidarn iz klinike Golnik je v današnjem pogovoru z mediji o noveli zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov povedala, da je težav pri ugotavljanju škodljivosti novih tobačnih izdelkov več. Študij ni mogoče izvesti zaradi hkratne uporabe več različnih tobačnih izdelkov, hitrega pojavljanja novih izdelkov in spreminjajočih se tehnologij.

Proizvajalci tobačnih izdelkov ob tem navajajo pomanjkljive informacije o sestavinah tobačnih izdelkov, kronično toksičnost je možno oceniti šele po več desetletjih opazovanja. Zidarnova je opozorila, da so po razvoju industrijske proizvodnje cigaret znanstveniki potrebovali 20 let, da so ugotovili povezanost pljučnega raka s kajenjem.

Škodljive tudi elektronske cigarete

Kajenje elektronskih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov povzroča bolezni pljuč, pljučnega raka in kardiovaskularne bolezni, je dejala zdravnica Katja Adamič iz klinike Golnik. "Za elektronske cigarete je najprej veljalo, da so lahko varna alternativa kajenju, vendar vemo, da to ni res," je opozorila in dodala, da so v ZDA v strokovnih člankih objavili že okoli 60 smrti zaradi e-cigaret.

Dodala je, da imajo poškodbe pljuč zaradi kajenja elektronskih cigaret nespecifično klinično sliko, za katero je značilna kombinacija simptomov dihal (bolečina v prsih, kašelj), prebavil (bruhanje, bolečina v trebuhu, napenjanje, diareja) in splošnih simptomov (utrujenost, vročina in bolečine v mišicah).

Večina e-kadilcev kadi tudi navadne cigarete

Vodja sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na ministrstvu za zdravje Vesna Marinko je poudarila, da bi elektronske cigarete za priznanje, da so pripomoček za opuščanje kajenja, potrebovale registracijo pri javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke. Za registracijo bi morale izpolniti stroge znanstvene in varnostne kriterije ter kriterije učinkovitosti.

"Poleg tega podatki kažejo, da velika večina uporabnikov elektronskih cigaret istočasno kadi tudi navadne cigarete," je povedala. Dodala je, da na ministrstvu priporočajo kadilcem, ki želijo opustiti kajenje, naj uporabljajo preizkušene in varne izdelke, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpišejo zdravniki.

Omejitev arom v e-cigaretah in ogrevanih tobačnih izdelkih

Novela zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov predvideva tudi omejitev arom v elektronskih cigaretah in ogrevanih tobačnih izdelkih, dovoljene bodo le tobačne arome. "Arome zmanjšajo zaznavanje škodljivosti in povečujejo pripravljenost poskusiti izdelek," je povedala Marinkova.

O škodljivost arom je spregovorila tudi zdravnica Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je povedala, da je prisotnost arom v tekočinah zaskrbljujoča, saj škodljive posledice za zdravje in varnost niso ustrezno raziskane. "Če jih lahko zaužijemo preko prebavnega sistema, nikakor ne pomeni, da so varne tudi pri vdihavanju," je poudarila.

Predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov prepoveduje tudi kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih in na embalažo ogrevanih tobačnih izdelkov uvaja splošna, informativna in sestavljena zdravstvena opozorila, izenačuje pa tudi obravnavo elektronskih cigaret in tekočin oz. polnil z in brez nikotina.