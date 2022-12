Dacarji zasegli proizvodno linijo za izdelavo tobačnih izdelkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finančna uprava (Furs) je v sodelovanju z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (Olaf) v Sloveniji odkrila in zasegla celotno linijo za rezanje tobaka. Po navedbah Fursa bi storilci s prodajo tobačnih izdelkov utajili za 460 tisoč evrov trošarin in DDV.

Uslužbenci finančne uprave so v zapuščenem skladišču zasegli 2.784 kilogramov tobačnih listov in 786 kilogramov drobno rezanega tobaka, pakiranega v desetkilogramske vreče, ki so bile pripravljene za nadaljnjo nezakonito prodajo, je na novinarski konferenci povedal Bojan Vodopivec, vodja sektorja za preiskave na finančni upravi.

Po navedbah Fursa bi storilci s prodajo tobačnih izdelkov utajili za 460 tisoč evrov trošarin in DDV.

Furs še ocenjuje, da je bilo do zdaj v tem nelegalnem obratu predelanih 19 ton tobačnih listov in s tem utajenih za 2,5 milijona evrov trošarin in davka.