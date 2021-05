Zaseg pred prodajo: deset ton tobačnih listov, vrednih več kot milijon evrov, v rokah Fursa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uslužbenci sektorja za preiskave pri finančni upravi so pri nadzoru skladiščnih prostorov na območju Dolenjske zasegli 10.580 kilogramov neprijavljenih tobačnih listov. Razlog je bila neizpolnjena obveznost, ki jo glede prijavljanja tovrstnih pošiljk in vodenja evidenc predpisuje zakon o trošarinah.

"Bravo naši!" so zapisali na finančni upravi na enem od družbenih omrežij, potem ko so uspešno opravili nadzor na terenu.

Neprijavljeno blago so zasegli in že prepeljali v skladišče finančnega urada, zoper odgovorne osebe pa vodijo prekrškovni postopek po zakonu o trošarinah.

Brez prijave dejavnosti in pomanjkljiva dokumentacija

Uslužbenci finančne uprave so pregledali tudi skladiščni prostor in dokumentacijo v prostorih računovodstva družbe, ki se ukvarja z dejavnostjo trgovine s surovim tobakom. Pri pregledu so ugotovili, da družba davčnemu organu ni prijavila skladiščenja tobačnih listov. V družbi tudi niso vodili evidence na način, da bi lahko v trenutku pregleda ugotovili dejansko stanje zalog izdelkov.

Iz surovih tobačnih listov lahko z rezanjem tobačnih listov s preprosto predelavo nastanejo tobačni izdelki, so še pojasnili na finančni upravi. Če bi zaseženo količino tobačnih listov predelali v tobačne izdelke, bi proračun odškodovali za najmanj 1.047.420 evrov, ob tem da trošarina za drobno rezani tobak znaša najmanj 99 evrov na kilogram.