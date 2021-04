Pojasnila Fursa: Nadomestilo NZS poslancu Židanu je dohodek, plačati bi moral davek

Poslanec SD Gregor Židan je namreč opravljal vlogo trenerja na marčevskem evropskem prvenstvu za mlade. V Nogometni zvezi Slovenije (NZS) so v sredo pojasnili, da Židan z njimi sodeluje kot eden izmed trenerjev v reprezentanci do 21 let, a z NZS nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi, pač pa ustni dogovor. Višina dnevnega nadomestila za funkcijo trenerja je 100 evrov.

Židan je zatrdil, da je imel za čas opravljanja vloge trenerja kot poslanec odobren dopust, in sicer od 18. do 30. marca.

Furs: Izplačanec mora obračunati in plačati davke

Na Finančni upravi RS (Furs) so navedli, da na vprašanja, ki zadevajo konkretne davčne zavezance, ne morejo odgovoriti zaradi varovanja davčne tajnosti. Dodali so, da ko so obveščeni (s strani medijev ali če prejmejo prijavo) o določenih okoliščinah, ki kažejo na možnost kršitve predpisov, te skladno s svojimi pristojnostmi po uradni dolžnosti preverijo.

So pa podali nekaj splošnih pojasnil. Med drugim so navedli, da se dohodek, prejet za opravljeno delo ali storitev, dosežen v odvisnem razmerju med izplačevalcem in fizično osebo in je občasnega ali začasnega značaja, šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja v skladu z zakonom o dohodnini.

Dohodek iz tega naslova vključuje vsak posamezni dohodek za opravljeno delo ali storitev, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami, od katerega mora izplačevalec obračunati in plačati davke, so pojasnili na Fursu. V konkretnem primeru je to Nogometna zveza Slovenije (NZS).

Simič: Nadomestilo v bistvu predstavlja plačilo

Davčni strokovnjak, nekdanji direktor davčne uprave in tudi nekdanji predsednik NZS Ivan Simič je glede tega primera za STA spomnil, da je Židan poslanec, v DZ tudi prejema plačo ter kot trener ni v delovnem razmerju z NZS. Glede na to od NZS tudi ne more prejemati dnevnic. Ta namreč predstavlja nadomestilo za prehrano, in to v primeru, če delodajalec zaposlenega napoti na službeno pot. Višina dnevnice je odvisna od časa trajanja službene poti.

Zato po Simičevem mnenju dnevno nadomestilo, in sicer v višini 100 evrov, v bistvu predstavlja plačilo za opravljeno delo, to je za funkcijo trenerja. "Z davčnega vidika gre za podjemno pogodbo in predvidevam, da so na NZS to zadevo obravnavali na ta način ter so obračunali in plačali vse davke in prispevke, ki jih morajo obračunati in plačati od podjemne pogodbe," je navedel.

Glede Židanove navedbe, da prejme le povračilo stroškov, Simič meni, da vsako plačilo, ki ga prejmemo (plača, honorar, dnevnica nad dovoljenim zneskom, stroški prevoza na delo in z dela, stroški prehrane nad določenim zneskom in podobno) predstavlja neko povračilo naših stroškov. "Kolikor mi je znano, NZS na reprezentančnih srečanjih plača namestitev in vse obroke hrane, kar pomeni, da pomembnejših stroškov ni," je še dodal. Poleg tega bi se Furs po njegovi oceni lahko v tem primeru postavil na stališče, da tudi stroški namestitve in prejeta prehrana predstavljajo dodaten honorar.

MVK je poslanca pozvala k razjasnitvi dohodkov

Predsednik mandatno-volilne komisije (MVK) DZ Ivan Hršak je danes pojasnil, da so poslanca Gregorja pozvali k razjasnitvi dohodkov, o katerih so sicer seznanjeni le iz medijev. Židan namreč MVK o tem ni obvestil. V roku 14 pričakujejo njegov pisni odgovor oz. pojasnilo, ki ga bodo strokovne službe komisije preučile in se na tej podlagi odločile za nadaljnje korake, je pojasnil Hršak.

V NZS so danes na vprašanja STA glede obračuna davkov pri izplačilu nadomestila Židanu odgovorili s trditvijo, da je zveza vse obveznosti do Gregorja Židana poravnala v skladu s slovensko zakonodajo. Na vprašanje, ali je NZS poleg nadomestila Židanu v tem času plačala prehrano in nočitve, niso konkretno odgovorili.