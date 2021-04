Poslanec Židan zunaj parlamenta dela za 100 evrov na dan #video

Poslanec Socialnih Demokratov Gregor Židan je ob delu v hramu demokracije opravljal tudi delo drugega pomočnika selektorja na mladinskem nogometnem evropskem prvenstvu do 21 let. Čeprav sam trdi, da je delo opravljal brezplačno, NZS meni drugače. Plačali so mu namreč 1.400 evrov.

Poslanec Socialnih demokratov Gregor Židan je brez soglasja državnega zbora posloval z Nogometno zvezo Slovenije, razkriva Planet TV. Židan je sicer potrdil, da je za opravljanje funkcije pomočnika mlade nogometne reprezentance na nedavnem evropskem prvenstvu v državnem zboru zaprosil za redni letni dopust. Čeprav je bila prošnja zavrnjena, se je Židan podal na nogometne zelenice.

Sto evrov na dan

Kot pravi sam, je med prvenstvom vzel redni letni dopust, vlogo drugega pomočnika pa je opravljal zastonj. "Za opravljanje funkcije nisem prejel nikakršnega honorarja, povabilu sem se odzval zaradi veselja do nogometa in do dela z mladimi," trdi Židan. Vendar se z njim ne strinja Nogometna zveza Slovenije, z njim imajo namreč sklenjen ustni dogovor in mu povrnejo stroške v višini 100 evrov na dan. V marcu, ko je Židan med prvenstvom, ki je s pripravami vred trajalo od 9. do 31. marca, z NZS sodeloval 14 dni, je prejel 14 dnevnic, skupaj torej 1.400 evrov.

"Ni mi znano, nisem vedel, da je to opravljal. Mandatno-volilna komisija o tem ni bila seznanjena, od njega nismo dobili nobene vloge, da bo to opravljal," informacijo o Židanovih postranskih zaslužkih komentira predsednik Mandatno-volilne komisije Ivan Hršak.

Bo sledila kazen?

Ker je šlo med Židanom in Nogometno zvezo za ustni, ne pisni dogovor, nakazilo pa so izvedli kot povračilo stroškov, ne kot honorar, bi to lahko pomenilo, da se je poslanec presojanju komisije, ki ga je enkrat že zavrnila, namenoma izognil. Zato bodo pristojne službe državnega zbora po naših informacijah v prihodnjih dneh preverile, ali v primeru Gregorja Židana obstajajo razlogi po 9. členu Zakona o poslancih, ki pravi, da "poslancu preneha mandat, če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo poslanca".

Poslanec ima denarne težave

Židan naj bi sicer imel finančne težave, največji vir njegovih težav pa je hiša na Ižanski cesti. Hiša in parcela okoli nje sta v lasti podjetja Monetic, slovenske podružnice slabe banke avstrijske Heta. V ozadju pa je pogodba o lizingu za 15 let z vrednostjo 450 tisoč evrov skupaj z obrestmi. Ob podpisu pogodbe je mesečni obrok znašal 2.817,08 evra, pozneje pa je Židan z vplačilom znižal glavnico. Zdaj mesečni obrok znaša 2.190,33 evra.

Židan je marca prejel 4.059 evrov bruto poslanske plače, kar pomeni, da njegova neto plača po preračunu znaša 2.591 evrov. Po plačilu lizinga za hišo mu je tako ostal 401 evro.