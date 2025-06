Izkušnje v praksi, ali deluje? Nov prometni znak proti avtocestnim glavobolom.

Dolenjski krak avtoceste prometno ni tako obremenjen kot primorski in štajerski del avtoceste, v poletnih mesecih pa se tudi tam poveča promet s turisti, ki potujejo proti Hrvaški in Dalmaciji. Med Bičem in Trebnjem potekajo vzdrževalna dela, ki trenutno še niso končana, na dveh zoženih prometnih pasovih pa so postavili nov dopolnilni prometni znak. Ta svetuje vožnjo v zamiku. To pomeni, da naj tam vozila ne bi peljala vzporedno eden zraven drugega, temveč z ustreznim razmikom do vozila pred nami.

Foto: Gregor Pavšič

Taka prometna ureditev zagotavlja ustrezno varnostno razdaljo.

Tak način vožnje tudi poskrbi za večjo pretočnost prometa, ker kljub večji razdalji med vozili ta peljejo bolj enakomerno.

Izkušnje v praksi iz Dolenjske: teoretična zamisel je dobra, a večina voznikov je še ne spoštuje.

Težave nastopijo, če eden izmed avtomobilov pretirano zmanjša hitrost, ki je sicer omejena na 60 kilometrov na uro.

Za učinkovito pretočnost je ključna kar najbolj enakomerna hitrost vseh voznikov.

Prednosti takega sistema izniči tudi voznik, ki menja pas in s tem razdre razporeditev vozil.

Foto: Gregor Pavšič

Kako dolgo še dela?

Na Dolenjskem so z obnovo 13,8 kilometra dolgega odseka med Bičem in Trebnjem začeli avgusta lani. Rok za dokončanje del, ki imajo pogodbeno vrednost 16 milijonov evrov (DDV ni vključen) in jih izvaja novomeški CPG, je 180 dni oziroma okvirno pol leta. Pozimi so dela obstala in se nato nadaljevala spomladi.

"K večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljeni delovni zapori lahko prispevajo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov in prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo ter strpnostjo v primeru zastoja. Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo lahko hitro privedejo do nesreče in posledično daljših zastojev," za kar najbolj tekočo vožnjo svetujejo pri prometnoinformacijskem centru.