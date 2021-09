Znanstveniki dokončno ovrgli zmoto, ki je veljala na začetku pandemije

Kadilci imajo 80 odstotkov več možnosti, da bodo zaradi okužbe z novim koronavirusom pristali v bolnišnici, kot tisti, ki ne kadijo, je pokazala nedavna študija univerze Oxford. Znanstveniki so sicer na začetku pandemije menili, da so kadilci veliko manj dovzetni za okužbo in da je njihovih hospitalizacij manj. A zadnja študija, izvedena na vzorcu 420 tisoč pacientov, je pokazala, da je veliko večja verjetnost, da kadilec zboli in tudi, da ima resne zaplete s covidom, če zboli.

V Veliki Britaniji kadi okoli 6,9 milijona ljudi, in več kot polica jih je priznala, da bi rada kajenje opustila. V ZDA pa je po podatkih okoli 34,1 milijona kadilcev. Raziskave so pokazale, da je bilo med 14 tisoč kadilci 51 sprejetih v bolnišnico. To je enako enemu hospitaliziranemu na 270 ljudi. Med temi je 36 ljudi umrlo, kar je enako enemu med 384 osebami, ki so podlegle virusu, poroča Daily Mail.

Za primerjavo, med 250 tisoč nekadilci jih je bilo 440 hospitaliziranih, kar je en primer na 600 oseb. Raziskovalci so še povedali, da je bilo med temi 159 smrti, kar je ena oseba na 1.666 oseb.

Število pokajenih cigaret na dan povečuje verjetnost, da umremo

Lahki kadilci, ki pokadijo do devet cigaret na dan, so dvakrat bolj dovzetni, da umrejo za boleznijo covid-19 kot nekadilci. Zmerni kadilci, ki dnevno pokadijo od deset do 19 cigaret, imajo petkrat večjo možnost okužbe. Težki kadilci, ki pa pokadijo več kot 20 cigaret na dan, pa imajo šestkrat več možnosti, da umrejo.

Kadilec lažje zboli za težjo obliko covid-19

Glavni raziskovalec Ashley Clift je poudaril, da je velika večja verjetnost, da bo kadilec dobil težjo obliko bolezni covid-19. Poudaril je, da je tako kot pri drugih boleznih, ki jih povzroča kajenje, med njimi so bolezni srca in ožilja, različne vrste rakovih obolenj in drugih, tudi pri bolezni covid-19 večja verjetnost, da taka oseba zboli.

Kajenje tako poveča možnost hospitalizacije in težjega poteka bolezni vsaj za dvakrat in kadilci imajo tako petedeset odstotkov več možnosti, da razvijejo vsaj enega od desetih simptomov, kot so kašelj, vročina in izguba apetita.

Kazalo je, da nikotin ščiti pred okužbo s koronavirusom

Ko se je pojavila pandemija, so določene raziskave najprej pokazale, da bi nikotin lahko ščitil pred okužbo s koronavirusom in resnimi zdravstvenimi zapleti, ki jih ta povzroča.

A stroka je to teorijo že kmalu ovrgla, in junija lani je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila, da so kadilci bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom.