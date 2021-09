V UKC Ljubljana zaradi covida vse več hospitaliziranih otrok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub prerazporeditvam kadra na covidnih oddelkih pa elektivni program deluje, a v manjšem obsegu, ko bi si želeli, so pojasnili v UKC Ljubljana.

Kljub prerazporeditvam kadra na covidnih oddelkih pa elektivni program deluje, a v manjšem obsegu, ko bi si želeli, so pojasnili v UKC Ljubljana. Foto: Ana Kovač

Svet UKC Ljubljana se je v ponedeljek seznanil z razmerami glede bolezni covid-19. V. d. generalnega direktorja Jože Golobič je dejal, da na pediatrični kliniki raste število otrok, ki zaradi covid-19 in drugih respiratornih obolenj potrebujejo intenzivno nego. S tem raste potreba po večjem številu kadra, zato bodo že kmalu razmišljali o omejitvi elektivnih programov.

Po Golobičevih besedah je za oskrbo teh bolnikov potrebnega več zdravstvenega kadra, ki ga zato začenja zmanjkovati pri izvajanju rednih zdravstvenih programov. "V naslednjih dneh bomo zato pred dilemo, v kolikšni meri začasno omejiti elektivne programe, da bomo lahko pokrili vsa delovišča," je napovedal Golobič, ki ga je svet na ponedeljkovi seji sicer imenoval za novega direktorja največje slovenske bolnišnice. Pred nastopom mandata pa potrebuje še soglasje vlade.

Elektivni program deluje v manjšem obsegu

Golobič v ponedeljek sicer ni imel podatkov, če bo za zdravljenje covidnih bolnikov treba odpirati dodatne oddelke. Je pa pojasnil, da je za danes sklican redni sestanek z ministrstvom za zdravje, na katerem se bodo dogovorili o tem, da bolnišnice uskladijo svoje potrebe.

"Po sklepu ministrstva za zdravje UKC Ljubljana zagotavlja v tej fazi epidemije 100 akutnih (25 odstotkov vseh slovenskih posteljnih kapacitet) in 45 intenzivnih postelj (38 odstotkov vseh slovenskih posteljnih kapacitet)," so sicer v ponedeljek navedli v UKC Ljubljana. Kljub prerazporeditvam kadra na delo v covidnih oddelkih pa elektivni program deluje, a v manjšem obsegu, kot bi si želeli, so pojasnili v UKC Ljubljana.