Ustavni sodnik Jaklič ostro nad častilce Tita

Ustavno sodišče je do končne odločitve sodišča zadržalo odlok o preimenovanju Titove ceste v Radencih. Ustavni sodnik Klemen Jaklič je v danes objavljenem ločenem mnenju zapisal, da je Tito simbol množičnih zločinov proti človečnosti, ki prizadene človekovo dostojanstvo žrtev in njihovih potomcev ter vsakogar z občutkom minimuma morale. Zato meni, da preimenovanje ulice ni skladno z ustavo svobodne demokratične družbe.

Potem ko je ustavno sodišče s sedmimi glasovi proti dvema do končne odločitve sodišča zadržalo odlok o preimenovanju Titove ceste v Radencih v Cesto osamosvojitve Slovenije, je ustavni sodnik Klemen Jaklič spisal odklonilno ločeno mnenje. Proti je glasoval še sodnik Marko Šorli.

Jaklič je presodil, da skupina pobudnikov, ki izpodbijajo veljavnost postopka, v katerem so organi občine spremenili poimenovanje ulice, nima pravnega interesa. Pobudniki po njegovem prepričanju niti ne skrivajo – in celo izrecno zatrjujejo –, da bi radi dosegli razveljavitev preimenovanja ulice zato, da bi se ta še naprej imenovala Titova cesta.

"Toda takšno ime, ki je med drugim tudi simbol množičnih zločinov proti človečnosti, prizadene človekovo dostojanstvo (celo še živečih) žrtev in njihovih bližnjih potomcev ter vsakogar z občutkom minimuma morale in odgovornosti do sočloveka. Poimenovanje ulice s takšno vsebino ni skladno z ustavo svobodne demokratične družbe. Zato tudi tisti, ki z odkritim namenom ohranitve takšnega poimenovanja (protiustavni namen) pred Ustavnim sodiščem izpodbija veljavnost postopka spremembe imena, za takšen cilj po ustavi demokratične družbe nima pravnega interesa," je prepričan Jaklič.

Preimenovali so jo že dvakrat

V Radencih postopek preimenovanja Titove ceste traja že več kot eno leto. Novo ime ceste je sicer izbral občinski svet. Župan bi jo namreč raje poimenoval po kom, ki je pomembno vplival na razvoj kraja.

Prvič je cesto občinski svet preimenoval 28. maja lani, sledila je pobuda za razpis referenduma, ki pa ga nazadnje ni bilo.

Naslednjič so jo preimenovali s spremembo odloka 29. decembra lani, vendar pa so Civilna pobuda Radenci in štirje občinski svetniki na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti novele odloka o preimenovanju ceste.

Upravno sodišče v Mariboru je v začetku septembra zavrnilo zahtevo občana Radencev Franca Vukajča za izdajo začasne odredbe, v kateri je predlagal, da sodišče izpodbijano obvestilo občine razveljavi in zadevo vrne istemu organu v ponovni postopek.

Ustavno sodišče med drugim ponovno ugotavlja, da so posledice, ki bi nastale z izvrševanjem izpodbijanega odloka, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči njegovo zadržanje izvrševanja.