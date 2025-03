Državni zbor se bo v petek sestal na izredni seji, na kateri bodo na zahtevo SDS razpravljali o pobudi za ustavno presojo določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede objav na aplikaciji Erar, ki so jo na ustavno sodišče vložili v podjetju GEN-I.

Izredno sejo so zahtevali v SDS, na njej pa bi oblikovali predlog priporočila v zvezi s pobudo družbe GEN-I za oceno ustavnosti določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki širi nabor objavljenih podatkov v prenovljeni aplikaciji Erar.

GEN-I je namreč na ustavno sodišče podalo pobudo za oceno ustavnosti 75.b člena protikorupcijskega zakona, ki opredeljuje objavo podatkov o denarnih tokovih subjektov javnega sektorja. Določba je razširila nabor transakcij, objavljenih v aplikaciji Erar, v kateri Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) objavlja podatke o transakcijah javnih sredstev.

V podjetju so pojasnili, da se bojijo, da bi lahko javne postale tudi plače nekaterih zaposlenih, ki niso vodstveni kadri. Ustavnemu sodišču so predlagali tudi zadržanje izvajanja zakonskega člena in s tem objave novega Erarja. Ta je sicer začel delovati 5. marca.

V SDS so ob tem spomnili, da je ustavno sodišče 8. januarja pozvalo DZ, naj se v sedmih dneh izreče o predlogu za začasno zadržanje. Predsednica odbora za pravosodje Lena Grgurevič je skladno s tem za 13. januar sklicala nujno sejo odbora, a jo nato preložila na nedoločen čas. Do 25. februarja tako seje ni bilo. Vmes je ustavno sodišče že sprejelo odločitev, da predlogu ne ugodi. Danes pa se izteče tudi 60-dnevni rok za odgovor DZ glede same pobude za oceno ustavnosti zakonske določbe.

SDS s tremi priporočili

Na izredni seji bi tako po predlogu SDS sprejeli tri priporočila, in sicer, naj se vlada v roku, ki ga je opredelilo ustavno sodišče, opredeli do pobude GEN-I in mnenje posreduje DZ. Prav tako naj pravočasno mnenje o pobudi sprejme odbor za pravosodje in ga posreduje ustavnemu sodišču. DZ pa bi obenem vladi priporočil tudi, naj v 30 dneh pripravi poročilo o delovanju Erarja in prenovi aplikacije, s katero so razkrita tudi nakazila fizičnim osebam in nakazila v tujino.

Po objavi prenovljene aplikacije Erar so se medtem že zgodile nekatere težave. Iz aplikacije je bilo razvidno, naj bi GEN-I nakazal 20 milijonov evrov fizični osebi, a se je izkazalo, da to ne drži, pač pa so ta sredstva nakazali KDD. Po opozorilu GEN-I so to potrdili tudi na upravi za javna plačila, kjer so priznali, da se je zgodila napaka.

Predlog priporočil bo sicer še pred izredno sejo obravnaval odbor za pravosodje, kolegij predsednice DZ pa je danes dal dovoljenje, da lahko odbor zaseda tudi po 22. uri.

Kolegij predsednice DZ je sicer danes še sklenil, da se novela zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ter novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju obravnavata po skrajšanem postopku.