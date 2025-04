V Sloveniji bo 24. aprila začela veljati zakonodajna prepoved vseh arom, razen tobačnih, v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih, so danes na srečanju z novinarji spomnili strokovnjaki. Elektronske cigarete so najbolj privlačne za mlade, ki so tudi najbolj dovzetni za razvoj zasvojenosti z nikotinom in škodljive posledice kajenja.

Z novim ukrepom si po besedah generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesne Marinko želijo zaščiti predvsem mlade, ki najpogosteje posegajo po elektronskih cigaretah. S 24. aprilom, ko se bo uveljavila določba zadnje spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, bodo prepovedane vse sladke, sadne in zeliščne arome v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih z in brez nikotina. Dovoljena bo le prodaja izdelkov s 16 dovoljenimi snovmi, ki dajejo aromo tobaka.

V podporo zakonodajnim ukrepom bo ministrstvo za zdravje ponovno začelo kampanjo Izberi sebe, ne kajenja!, s katero bodo mlade ozaveščali o škodljivosti tobačnih in povezanih izdelkov ter jih spodbujali k izbiri zdravega življenjskega sloga, je pojasnila Marinko.

Pridružujemo se najnaprednejšim državam na tem področju

Slovenija se s tem po njenih besedah pridružuje najnaprednejšim državam članicam EU, in sicer Estoniji, Litvi, Latviji, Danski, Madžarski, Nizozemski in Finski, ki so že uvedle podobne ukrepe. Na Nizozemskem so prepoved arom uveljavili lani, prvi rezultati pa so spodbudni, saj kažejo, da je poraba elektronskih cigaret upadla tako med mladostniki kot med odraslimi. Dnevna uporaba se je na Nizozemskem po navedbah Marinko zmanjšala z 29 na 18 odstotkov, mesečna uporaba pa z 42 na 16 odstotkov.

Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je opozorila, da je uporaba izdelkov z nikotinom med mladostniki še posebej tvegana, saj so ti bolj dovzetni za razvoj zasvojenosti z nikotinom kot odrasli. Uporaba elektronskih cigaret po njenih besedah med mladimi tudi poveča tveganje za začetek in nadaljevanje kajenja cigaret.

Že pri kratkoročni uporabi negativne posledice za zdravje dihal

Dolgoročni učinki elektronskih cigaret in preostalih novih tobačnih izdelkov še niso povsem raziskani, saj izdelki še niso dolgo na trgu. Že obstoječe raziskave pa kažejo, da se bodo pri dolgoročnih uporabnikih pojavljale podobne bolezni, kot jih beležijo pri kajenju, in morda še nekatere druge, je dejala Mihaela Zidarn z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

Elektronske cigarete lahko tudi že pri kratkoročni uporabi privedejo do negativnih posledic za zdravje, predvsem za zdravje dihal, je posvarila. Simptomi bolezni dihal pri najstnikih so piskanje, kašljanje in izkašljevanje, težje dihanje ter poslabšanje astme, je orisala. Elektronske cigarete pa lahko za razliko od cigaret sprožijo tudi imunološko vnetje pljuč.

Na delu tudi zdravstvena inšpekcija

Za spoštovanje prepovedi prodaje elektronskih cigaret z aromami bodo med drugim skrbeli tudi na zdravstvenem inšpektoratu. Po 24. aprilu bodo po besedah inšpektorice Barbare Kocjan Slapar odvzeli vzorce elektronskih cigaret ter izvedli poostren nadzor po državi.

Posebno pozornost pa namenjajo tudi poostrenemu nadzoru spoštovanja prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, ki jo uporabniki elektronskih cigaret večkrat kršijo. "Kjer so prepovedane navadne cigarete, so prepovedane tudi elektronske cigarete," je opomnila Kocjan Slapar. Napovedala je, da bodo skupaj s policijo in občinskimi redarji izvajali tudi nadzor na mestnih avtobusih.

V okviru uradnega nadzora, ki ga bo izvajal zdravstveni inšpektorat, bo Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano izvajal analize za preverjanje skladnosti izdelkov s predpisi. "V laboratoriju smo v celoti strokovno in tehnično pripravljeni, da bomo kos izzivom, ki jih prinašajo zahteve prenovljene zakonodaje, in v sodelovanju z drugimi institucijami bo naše delovanje usmerjeno v maksimalno zaščito potrošnikov," je danes zagotovila Lucija Smojver iz laboratorija.