Vsak deseti slovenski 13-letnik že poskusil elektronsko cigareto

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pred svetovnim dnevom tobaka opozorili na porast uporabe elektronskih cigaret in drugih tobačnih izdelkov med mladostniki. Več kot deset odstotkov slovenskih 13-letnikov je že poskusilo elektronsko cigareto, prav tako skoraj tretjina 15-letnikov in 40 odstotkov 17-letnikov, kažejo raziskave.

Na svetovnem trgu se pojavlja veliko različnih novih tobačnih izdelkov, med njimi tudi elektronske naprave z nikotinom in brez nikotina, ogrevani tobačni izdelki, fuge ali snus, nikotinske vrečke in elektronske cigarete, je povedala Ranti Fayokun iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Predvsem skrb vzbujajoče pa je po njenih besedah dejstvo, da posledice dolgotrajne uporabe teh izdelkov še niso povsem jasne, vsekakor pa gre za izjemno škodljive izdelke, predvsem za otroke in mladostnike.

Izdelki z okusi privlačni zlasti za otroke

"Elektronske cigarete so med elektronskimi tobačnimi izdelki najbolj priljubljene, zato obstaja tudi največ različic teh naprav. Večina znamk elektronskih cigaret proizvaja na tisoče različnih okusov in arom, z njimi pa poskušajo privabiti predvsem otroke in ne odrasle. Med njimi se namreč pojavljajo tudi okusi, kot sta sladkorna pena in gumi bonboni," je povedala Fayokunova in dodala, da tobačna industrija novo občinstvo išče v mladostnikih, kar je zelo skrb vzbujajoče.

Helena Koprivnikar, vodja Skupine za preprečevanje in zmanjševanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov NIJZ, je opozorila, da podatki dveh lanskih raziskav o slovenskih mladostniških in odraslih uporabnikih kažejo, da se pogostost uporabe elektronskih cigaret pri mladih že približuje uporabi tobačnih izdelkov za kajenje, kot so cigarete.

Visoka zasvojljivost elektronskih cigaret

"Brezdimne tobačne izdelke je vsaj enkrat uporabljala že petina 17-letnikov, poleg tega pa se veča uporaba nikotinskih vrečk in ogrevanih tobačnih izdelkov. Katerikoli tobačni izdelek je vsaj enkrat uporabil vsak peti 13-letnik, več kot vsak tretji 15-letnik in vsak drugi 17-letnik," je poudarila. Na škodljivo kombinacijo visoke zasvojljivosti elektronskih cigaret, njihovega privlačnega videza in zelo lahke dostopnosti tudi za otroke pa je opozorila tudi Angela Ciobanu iz WHO.

Cornel Radu-Loghin iz Evropske mreže za preprečevanje kajenja in rabe tobaka je opozoril na zavajajoče oglaševanje novejših tobačnih izdelkov kot izdelkov, ki lahko ljudem pomagajo pri odvajanju od navadnih cigaret, cigarilosov in cigar. Tobačna industrija se na ta način poskuša izogibati regulacijam tobačnega trga, je dodal.

"V Sloveniji imamo precej strogo zakonodajo glede elektronskih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov. Na njih se namreč nahajajo opozorila o škodljivosti, pa tudi prodaja teh izdelkov mladoletnim je prepovedana, kljub temu pa opažamo, da je kršitev prodaje mladoletnim še vedno ogromno," je povedala Koprivnikarjeva in dodala, da pa pri nas še niso prepovedane arome, ki so eden ključnih dejavnikov, zaradi katerih mladostniki posegajo po teh izdelkih, kar pa bodo s predlogom nove zakonodaje poskušali omejiti.