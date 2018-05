V ZDA zaznali prvo smrtno žrtev elektronske cigarete

V ameriški zvezni državi Florida so v začetku maja zaznali prvo smrtno žrtev vaporizatorja oziroma posebne vrste elektronske cigarete. Policisti so sprva domnevali, da je 38-letnik umrl v požaru, vendar je obdukcija pokazala, da je smrt povzročila eksplozija elektronske cigarete.

Kot prvi domnevni razlog za smrt Tallmadgea D'Elie je ameriška policija navedla požar, saj je po nesreči z elektronsko cigareto v hiši v St. Petersburgu na Floridi zagorelo.

38-letnika so gasilci namreč izvlekli iz goreče sobe, po navedbah policije pa so opekline prekrivale kar 80 odstotkov njegovega trupla. Vendar pa je obdukcija trupla v Tampa Bayu nato razkrila pravi vzrok smrti in do zdaj prvo znano žrtev vaporizatorja v ZDA.

Elektronska cigareta naj bi povzročila tudi požar na letališču

Ob smrti D'Elie so na dan prišle statistike o številnih nesrečah z elektronskimi cigaretami v ZDA. Med letoma 2009 in 2016 so čez lužo ob 195 eksplozijah našteli 133 poškodb, 38 jih je bilo hujših.

Ameriški mediji ob tem poročajo, da naj bi januarski požar na letališču v Denverju v ameriški zvezni državi Kolorado povzročila elektronska cigareta oziroma napaka na bateriji.