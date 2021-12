Ta država ima načrt za opuščanje prodaje tobačnih izdelkov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Želimo, da ljudje ne bi začeli nikoli kaditi," je povedala novozelandska ministrica. "Oni in prihodnje generacije ne bodo mogli nikoli na zakonit način kupiti tobaka, saj ni varne starosti za začetek kajenja," je dejala ministrica. Novozelandska vlada je danes predstavila načrt, v skladu s katerim namerava postopoma povsem onemogočiti prodajo tobačnih izdelkov. Napovedala je postopno zviševanje starosti, pri kateri je mogoče kupiti tobačne izdelke. To pomeni, da današnji mladi nikoli v življenju ne bodo mogli kupiti cigaret, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trenutno je na Novi Zelandiji prepovedana prodaja tobačnih izdelkov mlajšim od 18 let. Od leta 2027 nameravajo vsako leto zvišati starost za eno leto, je danes napovedala novozelandska ministrica, pristojna za javno zdravje, Ayesha Verrall.

Z zakonom bodo določili, kje se lahko prodaja tobak

Vlada namerava po njenih besedah z zakonom določiti tudi, kje se lahko prodaja tobak. Poleg tega bodo dovolili samo prodajo izdelkov z nizko vsebnostjo nikotina, da bi zmanjšali možnost za to, da ljudje postanejo zasvojeni.

"To je zgodovinski dan za zdravje naših ljudi," je poudarila ministrica. "Kajenje je na Novi Zelandiji še vedno glavni vzrok za smrti, ki jih je mogoče preprečiti, poleg tega povzroči eno od štirih rakavih obolenj," je dodala.

Načrt: s 13,5 na okrog pet odstotkov

Kajenje še posebej škoduje zdravju maorskih in pacifiških skupnosti, v katerih kadi približno še enkrat toliko ljudi kot v preostali novozelandski populaciji, v kateri delež kadilcev znaša 13,5 odstotka.

Novozelandska vlada želi ta delež do leta 2025 znižati na pet odstotkov. Če bodo dosegli ta cilj, bo tamkajšnji zdravstveni sistem prihranil 5,5 milijarde novozelandskih dolarjev oziroma okoli 3,3 milijarde evrov, ocenjujejo na ministrstvu.

Ostali bodo vodilni pri omejevanju dostopa do tobaka

Po besedah Verrallove bo Nova Zelandija tako ostala vodilna na svetu pri omejevanju dostopa do tobaka. Leta 1990 so prepovedali sponzorstva tobačnih podjetij v športu, leta 2004 pa kajenje v lokalih.

Lobistična skupina Action on Smoking and Health je pozdravila načrte vlade. "Pri nadzoru nad tobakom bomo vodilni na svetu," je povedal vodja združenja, ki se bori proti kajenju, Robert Beaglehole.

V tobačnem podjetju British American Tobacco niso zadovoljni

V novozelandski podružnici mednarodnega tobačnega podjetja British American Tobacco so poudarili, da so napovedani ukrepi "nepreverjeni, nedokazani in brez znanstvenih dokazov o učinkovitosti".