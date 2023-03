Brecelj o odločitvi Goloba: S tem si je naložil veliko odgovornost na svoja pleča

"To norost, da je predsednik vlade sprejel reformo zdravstva na svoja pleča, sta si v zgodovini Evropske unije naložila le dva premierja. S tem si je Robert Golob naložil izjemno veliko odgovornost in nalogo na svoja pleča. Lahko rečem, da drugi predsedniki vlad niso tako nori, da bi to delali pod sabo, ampak to delajo ministri za zdravje, ki potem tudi nosijo posledice," je v pogovoru za N1 povedal kirurg in predsednik strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj.