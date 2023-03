Pred napovedano zdravniško stavko še pogajanja o zdravstvenem plačnem stebru

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so za 2. april napovedali nadaljevanje splošne zdravniške stavke, če do 1. aprila ne bo uresničen oktobra sklenjen sporazum med vladno stranjo in sindikatom.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so za 2. april napovedali nadaljevanje splošne zdravniške stavke, če do 1. aprila ne bo uresničen oktobra sklenjen sporazum med vladno stranjo in sindikatom. Foto: STA

Vladna stran ter sindikati zdravstva in socialnega varstva bodo danes nadaljevali pogajanja o vsebinah plačnega stebra za zdravstvo. Pogajanj se bodo udeležili tudi predstavniki zdravniškega sindikata Fides, ki so zaradi zamika časovnice za 2. april napovedali nadaljevanje stavke, a niso preveč optimistični, da bi lahko danes dosegli dogovor.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so za 2. april napovedali nadaljevanje splošne zdravniške stavke, če do 1. aprila ne bo uresničen oktobra sklenjen sporazum med vladno stranjo in sindikatom. Ta do omenjenega datuma predvideva oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo, a je vlada ta rok zamaknila za tri mesece, na 30. junij.

Kot razlog naj bi vladna stran med drugim navedla, da je treba narediti preračune in se uskladiti na centralnih pogajanjih z vsemi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Za Fides je bil zamik nesprejemljiv, zato so še isti dan sprejeli odločitev o nadaljevanju stavke.

Ob napovedi stavke so z ministrstva za zdravje za STA sporočili le, da bo vladna stran danes nadaljevala pogajanja z reprezentativnimi sindikati zdravstva in socialnega varstva. Na vprašanje, kdaj bi se lahko nadaljevala pogajanja o Fidesovih stavkovnih zahtevah, na ministrstvu še niso odgovorili.

Ajanović Hovnikova: Fides 2. aprila nima podlage za nadaljevanje stavke

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki vodi centralna pogajanja, udeležuje pa se tudi pogajanj o zdravstvenem stebru, je v ponedeljek napoved zdravniške stavke komentirala z besedami, da stavkovni sporazum s Fidesom vsebuje dva datuma, in sicer 1. april za postavitev stebra in 30. junij za vložitev predloga zakona v parlamentarni postopek. "Steber sam po sebi ne pomeni nič, če ni postavljen v kontekst zakona, ki ga pa usklajujemo tudi s preostalimi sindikati, kjer je rok 30. junij," je dejala in presodila, da Fides 2. aprila še nima podlage za nadaljevanje stavke.