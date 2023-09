"Očitki ne držijo, zasebne polete si Golob plačuje sam"

"Predsednik vlade vse svoje zasebne obveznosti plačuje sam. Očitki, ki so se pojavili v nekaterih medijih in v poslanskem vprašanju poslanke SDS Jelke Godec, ne držijo," so danes sporočili iz urada premierja Roberta Goloba.

"Predsednik vlade za službene poti uporablja vladno letalo, kadar je na voljo, vendar je bilo to v tem mandatu na rednih ali izrednih servisih skoraj sedem mesecev, zato smo primorani najemati letala pri zunanjih ponudnikih. Prednost pri uporabi vladnega letala imata sicer predsednica republike in predsednica državnega zbora," so navedli v sporočilu javnosti.

V javnosti so se, navajajo, pojavile netočne interpretacije, povezane z datumi transakcij izvajalcu letalskih prevozov. Datumi transakcij ne odražajo datumov dejanskih poletov, zato so ob vsakem letu navedli datum poleta in datum izvedenih transakcij, so zapisali.

Golob z najetim letalom največkrat v Bruselj

Z najetim letalom je predsednik vlade z delegacijo od začetka mandata največkrat letel v Bruselj na zasedanja Evropskega sveta, ob čemer stroške rednih in izrednih zasedanj povrnejo pri Evropski komisiji:



- redno zasedanje Evropskega sveta: 20.–21. 10. 2022, strošek 18.900 evrov je bil plačan 28. 11. 2022,

- izredno zasedanje Evropskega sveta: 9. 2. 2023, strošek 10.290 evrov je bil plačan 13. 3. 2023,

- redno zasedanje Evropskega sveta: 29.–30. 6. 2023, strošek: 34.500 evrov je bil plačan 1. 8. 2023.

Predsednik vlade je bil 16. in 17. junija 2022 na delovnem obisku v Bruslju, kjer se je srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom. Strošek 8.900 evrov je bil plačan 20. 7. 2022, so še sporočili z vlade.

Šestega in 7. oktobra 2022 se je predsednik vlade udeležil Vrha Evropske politične skupnosti in neformalnega srečanja voditeljev držav članic EU v Pragi, strošek 13.900 evrov je bil plačan 11. 11. 2022.

Z najetim letalom je na Vrh EU-CELAC od 16. do 18. 7. 2023 potovala zunanja ministrica, ne predsednik vlade, tako da so bila sredstva za najem refundirana s strani MZZ, strošek 15.500 evrov je bil plačan 21. 8. 2023.

Predsednik vlade je najeto letalo uporabil tudi za vrh Nata v Vilni 10. in 11. 7. 2023. 12.900 evrov stroškov je bilo plačanih 18. 8. 2023 in 10.900 evrov 25. 8. 2023. "Drugi polet je za vrnitev uporabila delegacija MORS in MZEZ, zato je bil znesek refundiran z njihove strani. Ob tem opozarjamo, da je bil zaradi varnostnih razlogov zračni prostor nad Vilno zaprt in je bilo potovanje z rednimi linijami otežkočeno," so navedli.

Predsednik vlade se je z najetim letalom odpravil tudi na uradni obisk v Luksemburg, 11.–12. 9. 2023. Strošek poleta, ki znaša 9.480 evrov, bo plačan 20. 10. 2023, so še sporočili.

Večinoma poleg vladni uslužbenci, včasih pa tudi Tina Gaber

Predsednika vlade na poteh v tujino spremljajo svetovalec za mednarodno politiko Vojko Volk, svetovalec za evropske zadeve Igor Mally, ena od predstavnic službe za odnose z javnostmi, Melita Župevc ali Laura Miklič, ter varnostnik, fotograf in snemalec. Občasno ga spremljajo tudi vodja kabineta Petra Škofic, svetovalec za državno varnost Andrej Benedejčič in uslužbenci Protokola RS.

"Sestava delegacije je določena s sklepom vlade in je odvisna od vsebine pogovorov. Kadar je s strani gostitelja na dogodek v tujini povabljena tudi partnerica predsednika vlade in je torej organiziran damski program, je v delegaciji tudi gospa Tina Gaber. Tako je bilo na vrhu Nata v Vilni in na uradnem obisku v Luksemburgu," so navedli.

Zaradi poplav z letalom po premierja v Grčijo

Zaradi katastrofalnih poplav, ki so zajele Slovenijo, se je predsednik vlade odločil, da nemudoma prekine dopust in se predčasno vrne v domovino, zato so 4. avgusta ponj poslali najeto letalo.

Strošek poleta iz Grčije v Slovenijo je znašal 14.900 evrov, račun je bil plačan 8. 9. 2023. "Predsednik vlade je sicer imel kupljene vozovnice za vrnitev, vendar bi se z dopusta vrnil šele devet dni kasneje, kar pa je bilo zaradi razmer nesprejemljivo," so pojasnili.

"Stroški najetih poletov, ki jih je v resnici pokril Kabinet predsednika vlade, so znašali 60.080 evrov za pet poti, kar pomeni, da je bil povprečni strošek na osebo 1.716 evrov," so sporočili iz premierjevega kabineta.