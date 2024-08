Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jure Leben v teh dneh z lastniki objektov za odstranitev v Ljubnem ob Savinji nadaljujeta pogovore o cenitvah. Predstavila sta 26 cenitvenih poročil, velika večina lastnikov se je s cenitvami strinjala, so sporočili iz Ukoma.

Kot so navedli v vladnem uradu za komuniciranje, je Šefic opravil številne pogovore z lastniki objektov, ki so bili po temeljiti obravnavi strokovnjakov državne tehnične pisarne, vodarske, gradbene in geološke stroke umaknjeni s seznama za odstranitev. Lastnike je seznanil z navedeno odločitvijo in jim skupaj s predstavniki direkcije za vode predstavil razloge za umik s seznama, saj bo mogoče te objekte ustrezno varovati.

S sodelavci jim je predstavil tako kratkoročne kot tudi dolgoročne ukrepe direkcije za vode, s katerimi bodo objekte varovali, in tudi predvidene ukrepe na manjših plazovih. V pogovorih so po navedbah Ukoma izpostavili tudi nekatere hitre in kratkoročne ukrepe za zaščito njihovega premoženja.

Individualna srečanja

V sklopu terenskih obiskov so po njihovih pojasnilih potekale tudi predstavitve cenitvenih poročil za objekte, ki jih bodo na podlagi predloga stroke in odločitve vlade odstranili. Šefic in Leben sta na individualnih srečanjih predstavila 26 cenitvenih poročil lastnikom objektov in nadaljnji postopek do priprave ter podpisa pogodbe. Lastniki objektov oziroma upravičenci imajo možnost, da v roku desetih dni od predstavitve cenitvenega poročila podajo morebitna vprašanja, zaprosijo za dodatna pojasnila oziroma sporočijo svoje strinjanje ali pripombe na cenitev.

Po doslej opravljenih pogovorih in predstavitvah cenitvenih poročil je velika večina upravičencev izrazila strinjanje s cenitvami in se postopki nadaljujejo. Pri manjšem številu upravičencev pa bodo v nadaljnjih korakih preverili obseg cenitev, so navedli.

Do srede prejeli 74 cenitvenih poročil

"Cenitve so dobre in pravične ter kot take omogočajo in zagotavljajo vsem upravičencem, da si bodo lahko ustvarili ustrezno nadomestitveno in varno bivališče oziroma dom," so izpostavili na Ukomu.

Po njihovih navedbah so v službi za obnovo po poplavah in plazovih do srede prejeli 74 cenitvenih poročil. Še 56 jih je v teku, predvidoma konec avgusta pa bo oddano naročilo za novih 60 cenitev.