Predsednik Olimpije: Odstopa direktorja še nismo sprejeli

"Nismo še sprejeli njegovega odstopa, niti ne bi še povsem rekel, da je to dokončno. Pogovorili se bomo, po seji upravnega odbora prihodnji teden bomo bolje vedeli, kako in kaj naprej," o odstopu Tomaža Vnuka z mesta direktorja HK Olimpija, d. o. o., pravi predsednik kluba HK SŽ Olimpija Miha Butara in napoveduje, da bodo pogodbe z igralci urejene v prihodnjih dveh tednih. Igranje v ligi EBEL, pojavile so se govorice, da bi Olimpija lahko v tem tekmovanju sodelovala že v prihodnji sezoni, ostaja želja kluba, a predsednik pravi, da ne bodo šli z glavo skozi zid.

Za ljubljanskim članskim hokejem je rezultatsko najboljša mogoča sezona. V drugem letu delovanja s člani je HK SŽ Olimpija v vitrine postavil vse tri lovorike, ki so bile na voljo. Postal je prvak Alpske lige, slovenski državni prvak in slovenski pokalni prvak (v zadnjih dveh tekmovanjih je v finalu premagala Jesenice). Navijači so se v končnicah tekmovanj vrnili na tribune Tivolija, v katerem se napovedujejo spremembe.

Se bo Tomaž Vnuk nepreklicno poslovil z mesta direktorja? Foto: Urban Meglič/Sportida

Časnik Delo je danes prvi poročal, da je z mesta direktorja članske selekcije odstopil simbol HK Olimpija, alfa in omega kluba Tomaž Vnuk. Domnevno zaradi nezadovoljstva s položajem hokeja v Ljubljani, odnosom Hokejske zveze Slovenije, mesta do nižjih selekcij …

Da je Vnuk ponudil odstop zaradi osebnih razlogov, so dopoldne v kratki izjavi za javnost zapisali tudi v klubu. Dodali so še, da bodo nadaljnji koraki kluba znani po seji upravnega odbora prihodnji teden.

"Nismo še sprejeli njegovega odstopa, ne še. Niti ne bi še povsem rekel, da je to dokončno. Pogovorili se bomo, po seji upravnega odbora prihodnji teden bomo bolje vedeli, kako in kaj naprej. On je še vedno v upravnem odboru, še vedno del Olimpije, za katero je delal vse življenje," nam je ob klicu dejal predsednik kluba Miha Butara, ki podrobneje o vzrokih za odstop ni želel govoriti.

Naprej z roko v roki

Je pa pomočnik generalnega direktorja Slovenskih železnic, sicer generalnega sponzorja Olimpije, potrdil, da železnice ostajajo tesno povezane s klubom. Lani so sponzorsko sodelovanje podaljšali za pravkar končano sezono. Pa prihodnost?

"Gremo naprej s sodelovanjem, za eno ali pa dve sezoni. Na začetku smo se pogovarjali, da bomo načeloma podpirali pet let. To zasledujemo in gremo v tej smeri naprej …," pravi Butara, na vprašanje, koliko so tri lovorike povečale zanimanje sponzorjev, pa dodaja: "Več zanimanja je. Trojna krona in polne dvorane zagotovo nekaj pomenijo. Pokazale so, da je hokej v Ljubljani doma. To zagotovo pomaga pri pridobivanju sponzorjev. Osnova proračuna bo zagotovo pol milijona, trudimo pa se, da bi proračun še zvišali."

"Mislim, da je večina ljudi zadovoljnih s tem, kar se s hokejem v Ljubljani dogaja, da so začutili, da je to pozitivna smer, se pa najdejo tudi kakšni, ki jim to ni všeč." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Butara na nekatera razmišljanja trenerja Jureta Vnuka, da nekaterim vzpon ljubljanskega hokeja, ni preveč pogodu, odgovarja: "Mislim, da je večina ljudi zadovoljnih s tem, kar se s hokejem v Ljubljani dogaja, da so začutili, da je to pozitivna smer, se pa najdejo tudi kakšni, ki jim to ni všeč."

Olimpija že prihodnjo sezono v ligi EBEL?

"Več zanimanja je. Trojna krona in polne dvorane zagotovo nekaj pomenijo. Pokazale so, da je hokej v Ljubljani doma. Delamo na tem, da bomo zvišali proračun." Foto: Žiga Zupan/Sportida Pri HK SŽ Olimpiji nikoli niso skrivali, da je cilj vrnitev ljubljanskega hokeja v razširjeno avstrijsko prvenstvo, v katerem je slovenski klub (HDD Olimpija – pred dvema sezonama je izginil s tekmovalnega zemljevida) zadnjič sodeloval v sezoni 2016/17. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah bi lahko že v prihodnji sezoni v ligi EBEL videli prvaka Alpske lige, Olimpijo. Sestanki z vodstvom lige EBEL so se po naših informacijah že začeli. Odločitev naj bi padla do konca meseca.

Butara je bil na temo lige EBEL precej diplomatski. "Naš cilj je vedno bil, da bi se enkrat pridružili ligi EBEL, tega si želimo. A če želiš v EBEL, moraš slediti cilju, da imaš čim več finančnih sredstev, da si igralsko in kadrovsko okrepljen. Če to želiš, potrebuješ denar. Ne bomo rinili z glavo skozi zid."

Zmagovalnega konja se ne menja

Trener članske ekipe naj bi, pojavila so se sicer namigovanja, da je na izhodnih vratih, ostal Jure Vnuk. Ta nam je to potrdil včeraj, danes pa dodal, da je nad namigovanji presenečen in da po "svojih informacijah" ostaja. Pogodba ga na klub veže še za eno leto. Če ga ne bo med člani, bo v hokejski šoli.

"Jure Vnuk je super trener, pripeljal je tri trofeje, po mojem mnenju se zmagovalnega konja ne menja," o tem, ali Jure Vnuk ostaja trener članske ekipe, pravi predsednik. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Jure Vnuk je super trener, pripeljal je tri trofeje, po mojem mnenju se zmagovalnega konja ne menja," pravi Butara, o tem, da ekipa še ni sestavljena, Vnuk bi si namreč želel, da bi že bila, pa odgovarja: "Aktivno se pogovarjamo. Z nekaterimi imamo dvoletne, z nekaterimi pa bomo morali na novo skleniti pogodbe. Maksimalno bomo stali za tem, da bomo imeli najboljšo mogočo slovensko ekipo, kot lahko. Pričakujem, da bo to v zelo kratkem času. Pričakujem, da bomo to uredili v prihodnjih dveh tednih."

Spremembe na Jesenicah Pestra pomlad in poletje se obetata tudi na Jesenicah, kjer naj bi dobili novega predsednika. Anže Pogačar že vrsto let ponavlja, da si na predsedniškem položaju želi človeka iz gospodarstva, podjetja, ki bi lahko bolje napolnil denarno malho. Po poročanju EkipeSN naj bi kandidaturo za predsedniško funkcijo v prihodnje oddal nekdanji minister za okolje Jure Leben. Na Gorenjskem iščejo tudi novega trenerja. Marcel Rodman se seli na Madžarsko.

