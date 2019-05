Apel k spremembam: Bili smo dvakrat na OI, stagniramo pa v vseh pogojih

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu drugega razreda v Kazahstanu osvojila četrto mesto in obstala med drugoligaško druščino. Misli o slovenskih predstavah, posledicah zajetnega števila odpovedi in reprezentančni prihodnosti so strnili nekdanji reprezentanti, danes pa trenerji Toni Tišlar, Igor Beribak in Rok Rojšek.

Slovenski hokejisti so na misiji Nursultan, kamor so se odpravili s ciljem vrnitve v elitno divizijo (napredovali sta dve reprezentanci), po treh zaporednih porazih (2:3 s Kazahstanom, 3:5 z Južno Korejo in 1:4 z Belorusijo) ostali brez možnosti za vrnitev v najkakovostnejši reprezentančni razred. Misija napredovanja se je spremenila v misijo obstanka. Slovenci so do konca prvenstva strnili vrste in s skupnim rezultatom 15:0 dobili preostali tekmi (6:0 so premagali Madžarsko, z 9:0 Litvo).

O predstavah čete selektorja Iva Jana, ki ni mogla računati na kopico standardnih članov zadnjih let (Jan Muršak in Aleš Mušič sta končala reprezentančni karieri, Mitja Robar je postavil drsalke v kot, Jan Urbas, Žiga Jeglič, Rok Tičar in Gašper Krošelj so vsi uradno odpovedali zaradi poškodb), smo se pogovarjali z nekdanjimi reprezentanti, danes pa trenerji mladih selekcij Olimpije, članske ekipe Bleda in Celja Igorjem Beribakom, Tonijem Tišlarjem in Rokom Rojškom. Ti so strnili misli tudi o odpovedih in pogledali v prihodnost.

Igor Beribak

Nekdanjega reprezentanta Igorja Beribaka močno skrbi za prihodnost slovenskega hokeja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Slovenci so bili na začetku še neuigrani, proti koncu pa so pokazali vse boljše igre, zato morda lahko obžalujemo malo tudi razpored. Žal so izgubili prve tri tekme in se morali nato reševati. Ali je četrto mesto uspeh ali neuspeh, je težko reči, o tem bo odločilo strokovno vodstvo, a vsi smo imeli večja pričakovanja, pa čeprav ekipa ni bila popolna. Bilo je veliko odpovedi, nekateri pa so pokazali manj, kot bi lahko. Zakaj je prišlo do nekaj slabših minut, ko se je tehtnica prevesila v stran nasprotnika, je težko povedati, sploh pri nekaterih zelo izkušenih igralcih, ki imajo kar veliko svetovnih prvenstev za seboj. To bodo morali povedati trenerji, ki so bili tam.

Cilj se je zdel realen. Vsi smo pričakovali, sploh, ker je bil zraven še Anže, čeprav en sam res ne more narediti vsega, da bi lahko napredovali. Odpovedi so se dogajale in se še bodo. Vprašanje, koliko fantov bo še igralo. Vedeli smo, da bo enkrat prišlo do menjave generacij, vemo, da igrajo po klubih veliko tekem, pridejo poškodovani … Imamo majhno bazo igralcev, zanašamo se predvsem na igralce, ki igrajo v tujini. Če se bomo naslanjali le nanje, ne bo dobro, saj v prihodnje lahko pride še do večjega števila odpovedi, ker bodo imeli obveznosti v svojih klubih. Več bi bilo treba vlagati v slovenski hokej, domače lige, čeprav je to, kot kaže, zelo težko.

"Preveč se zanašamo le na tiste, ki igrajo v tujini. Treba bi bilo pomagati tudi domačemu hokeju. A o tem se že leta govori, spremenilo se ni pa nič. Bili smo dvakrat na olimpijskih igrah, stagniramo pa v vseh pogojih za delo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prav svetle prihodnosti tako ne vidim, pravzaprav sem kar pesimističen. Če odstranimo še Sablo (Roberta Saboliča, op. p.) in Kopitarja, vprašanje, kaj bi bilo …

Upajmo na najbolje, delamo z mladimi, da bodo novi Kopitarji, Muršaki in še kdo prišli. Če gledam s svoje perspektive, z dela z mlajšimi igralci, že zdaj opažam, da večina boljših mladih gleda, kam bi pri 13, 14 letih šli v tujino, da bi tam napredovali. Dogaja se, da boljši kader odhaja v tujino, liga se slabša, kakovost je slabša, slabše tekme so v državnem prvenstvu. Vse to potegne stvari za seboj. Nekaj bo treba narediti, spremeniti, da bi igralci ostali, da bi tudi domač članski hokej obrnili na bolje, čeprav, kar berem o Jesenicah, ni spodbudno. Ponuditi jim je treba boljše pogoje. A o tem se že leta govori, spremenilo se ni pa nič. Bili smo dvakrat na olimpijskih igrah, stagniramo pa v vseh pogojih. Madžari imajo na primer fantastične, tako da so me na tem prvenstvu kar negativno presenetili."

Toni Tišlar

"Odpovedi in poškodbe so del tega športa. Fantje, ki so bili vpoklicani, so odigrali korektno, pošteno, trudili so se. Imamo neki bazen mlajših igralcev, a, brez zamere, ne tako kakovostnih, da bi lahko ta trenutek nadoknadili manjkajoče," o odpovedih in nadomestitvi manjkajočih razmišlja v zadnji sezoni trener članov na Bledu Toni Tišlar. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Že razpored tekem za naše hokejiste ni bil najboljši, saj so bile takoj na vrsti odločilne tekme za napredovanje. Če bi imeli ti dve tekmi na začetku, bi morda samozavest zrasla in bi šli lažje v odločilne tekme. Stvari bi se morda lahko drugače razpletle. Žal ni napredovanja, fantje so se borili, kot so se lahko, a je bilo po nekaj minut na določenih tekmah usodnih. Treba bo narediti analizo, kaj je šlo narobe v teh minutah proti Kazahstanu in Koreji. To bo povedala stroka. Zdelo se je, da je celotna ekipa v teh minutah delovala v nekem krču. Če želiš v elito, se ti to ne sme dogajati, nam se je dvakrat, in to na ključnih tekmah. Vsako tekmo je treba odigrati 60 minut na sto odstotkih. Z dvema zmagama pač ne moreš iti naprej. Šlo je za zelo kakovosten turnir, vse reprezentance so bile dobre, čeprav so naši na koncu dvakrat visoko zmagali.

Vsekakor so se nam poznale odpovedi. Nikogar ne podcenjujem, a s še eno peterko, kot so Urbas, Tičar, Muršak in drugi, bi stavil, da bi šli v elito. Odpovedi in poškodbe so del tega športa. Fantje, ki so bili vpoklicani, so odigrali korektno, pošteno, trudili so se. Imamo neki bazen mlajših igralcev, a, brez zamere, ne tako kakovostnih, da bi lahko ta trenutek nadoknadili manjkajoče. Mladi igralci potrebujejo izkušnje, kilometrino, da bodo lahko igrali na ravni kot ti, ki jih ni, in ti, ki so nosilci igre. To je skrb vzbujajoče, saj ne vidim petih, šestih igralcev, ki bi jih lahko priključil in bi zapolnili vrzel.

"Stroka bo povedala, kaj je šlo narobe v odločilnih minutah proti Kazahstanu in Koreji. Zdelo se je, da je celotna ekipa v teh minutah delovala v nekem krču. Če želiš v elito, se ti to ne sme dogajati, nam se je dvakrat, in to na ključnih tekmah." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Raven lig nižjih starosti je pri nas premalo kakovostna, nekatere ekipe so pač slabše, druge malo boljše, ni prave konkurence. V takih ligah bodo težko prihajali dobri igralci. Mislim, da bi se morali bolj povezovati z Avstrijo kot z Madžarsko, da bi s tem imeli tudi čim več močnih tekem."

Rok Rojšek

Trener Celja Rok Rojšek Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Odpovedi so nas kar prizadele, saj žal nimamo take baze, da se nam odsotnost določenih igralcev ne bi poznala. Če realno pogledamo, smo zadnja leta ostali brez štirih napadalcev, ki spadajo med prvih šest napadalcev v slovenski reprezentanci, tako da je to udarec za nas. Druga stvar je, da nismo imeli nekih dolgih priprav kot ekipa v celoti. Vse to se je poznalo na koncu.

Realno bi morali po mojem mnenju tudi s to postavo premagati Južno Korejo, pa morda iskati priložnosti oziroma presenetiti Kazahstan in Belorusijo, ki sta dobri reprezentanci. Morda sta bili v tej postavi res boljši od nas. A napredovanja sta nas stali dve minuti in pol proti Koreji. Če bi na tisti tekmi zmagali, verjamem, da bi bila slika tudi proti Belorusom drugačna.

Morda nam je v tistih minutah malo zmanjkalo koncentracije, a hokej je tako hitra igra, da se včasih kaj takega dogaja tudi ekipam na višji ravni, tudi v ligi NHL. Včasih se določena stvar zgodi in je nemogoče predvideti, morda te ena mala individualna napaka stane pozitivnega razpleta. Kaj se je v našem primeru zgodilo, bodo trenerji sami ugotovili.

"Napredovanja sta nas stali dve minuti in pol proti Koreji. Če bi na tisti tekmi zmagali, verjamem, da bi bila slika tudi proti Belorusom drugačna." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Morda je manjkalo malo te samozavesti, ker smo vedeli, da če tekmo z Belorusi izgubimo, je sanj konec, če bi premagali Korejo, bi se pa lahko vse drugače izšlo. Žal se ni. Verjamem pa, da se v prihodnosti lahko kmalu spet uvrstimo v elito.

Taka miselnost je pravilna, treba si je postaviti visoke cilje. Pomembno je, da gremo vedno po uvrstitev v skupino A. Mislim, da nas ne sme skrbeti za prihodnost. Tudi v mlajših selekcijah imamo nekaj zelo dobrih igralcev. Seveda bo trajalo, da se bodo prilagodili članski mednarodni ravni. Tudi v mlajših selekcijah, U20, menim, da je nekaj talentov, ki čakajo na priložnost. Verjamem, da jo bodo izkoristili. A treba jim je dati čas, saj nič ne gre čez noč."

