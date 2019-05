Slovenci so se za konec znesli nad Litvo in si zagotovili obstanek #foto

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi svetovenga prvenstva visoko premagala Litvo, končala na četrtem mestu in si zagotovila obstanek v tem rangu tekmovanja. Litva je izpadla v tretji razred, Kazahstan in Belorusija pa sta napredovala v elito.

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva drugega razreda visoko, z 9:0 premagala Litvo, si zagotovila četrto mesto in obstanek v tem rangu tekmovanja, medtem ko se Litovci vračajo v tretjega. Vstopnico za elito sta si priborila Kazahstan in Belorusija. Prvi bo na zadnji tekmi SP palice prekrižal z Madžarsko, drugi z Južno Korejo.

Že prva tekma zadnjega kroga svetovnega prvenstva drugega razreda v Kazahstanu je dala odgovor o tem, kdo od reprezentanc Slovenije, Litve in Madžarske bo končal na zadnjem mestu in izpadel razred nižje. Slovenska izbrana vrsta je z visoko zmago nad Litvo poskrbela, da se bo divizijo I, skupino B, po letu spet vrnila Litva. Slovenci so po treh ničlah in visoki zmagi nad Madžari vknjižili novo visoko zmago. Litovce so premagali z 9:0, igralec tekme Anže Kopitar je dosegel izjemen zadetek, Jan Drozg tri, Luka Gračnar pa je še na drugi tekmi zaustavil vse strele.

Robert Sabolič je zadel za hitro vodstvo Slovencev z 1:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski selektor Ivo Jan je v boj poslal povsem enake peterke, kot jih je sestavil za četrto tekmo, ko so Slovenci s 6:0 odpravili Madžare in vknjižili edino zmago. V vratih je začel Luka Gračnar.

Risom se je hitro ponudila priložnost za zadetek z igralcem več, oblegali so vrata Manatasa Armalisa, ki sicer igra v švedski elitni ligi, a ga niso uspeli premagati. Le hip po izteku kazni, ko se je kaznovani igralec še vračal na led, pa je igralec tekme Anže Kopitar igro lepo prenesel levo do Sabahudina Kovačevića, ta podal pred gol do osamelega Roberta Saboliča, ki je podstavil palico in zadel za vodstvo z 1:0. V 17. minuti je do ploščka ob ogradi prišel Jan Drozg, s strelom na daljšo vratnico ugnal Armalisa in postavil izid tretjine 2:0.

Izjemen zadetek Anžeta Kopitarja za 3:0:

V začetku druge tretjine se je izkazal Gračnar, ki je zaustavil nekaj poskusov Litve. Ta je nato štiri minute igrala z igralcem manj, a Slovenci prednosti niso izkoristili. Je pa po izteku kazni, Kovačević na sredini igrišča podal do Kopitarja, ta pa po slalomu med štirimi nasprotniki zvišal na +3. Pol minute zatem je po strelu Matica Podlipnika z razdalje pred golom plošček v vrata nasprotnika za 4:0 spravil Tadej Čimžar, ki je dosegel prvi zadetek na prvenstvih. Sledilo je obleganje slovenskih vrat, trije Slovenci so bili izključeni v dveh minutah, Litva je tako minuto in pol igrala z dvema igralcema več, a so risi, z Gračnarjem na čelu, zdržali pritisk. V 35. minuti je v litovskih vratih odjeknila petarda, po podaji Drozga jo je zakuril Boštjan Goličič. Slovenci so morali znova na kazensko klop, a znova zdržali brez prejetega gola, je pa Ken Ograjenšek tik pred iztekom drugega dela po lepi podaji pred gol zvišal na 6:0.

V zadnji tretjini so pritisnili Litovci, a zadeli so Slovenci, na 7:0 je po podaji Mihe Zajca deset minut pred koncem zvišal Drozg. Za 8:0 je zadel Aleksandar Magovac, končnih 9:0 pa je s hat-trickom poskrbel Drozg.

Slovenci so prvenstvo končali na četrtem mestu.

Fotogalerija s tekme (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Kazahstan in Belorusija v elito, naslednje SP drugega razreda tudi z Romuni

Na drugi tekmi dneva se bosta udarili Južna Koreja in Belorusija, ki se ekspresno vrača v elito, iz katere prihodnje leto ne more izpasti, saj bo leta 2021 gostila del prvenstva elitne divizije. Na zadnji tekmi bodo palice prekrižali še gostitelji Kazahstanci in Madžari. Gostitelji Kazahstanci so pred zadnjim obračunom edini neporaženi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Romunska hokejska reprezentanca si je z zmago nad Nizozemsko na svetovnem prvenstvu tretjega razreda v Estoniji zagotovila napredovanje v drugi razred. Gre za velik uspeh romunskih hokejistov, ki so pred dvema sezonama domovali še v četrtem reprezentančnem razredu (divizija II, skupina A), prihodnje leto pa bodo zaigrali med drugoligaško druščino (divizija I, skupina A).

Romunom je to uspelo prvič po letu 1995, in sicer v družbi Poljakov, Japoncev, Ukrajincev, Nizozemcev in Estoncev.

Kdo bo prihodnjo sezono igral na SP drugega razreda?



Slovenija, Južna Koreja, Madžarska, Romunija, ?, ?



?-dve reprezentanci bosta znani po svetovnem prvenstvu elite, ki se bo začelo prihodnji petek

SP, divizija I, skupina A, 5. krog



Nedelja, 5. maj

Slovenija : Litva 9:0 (2:0, 4:0, 3:0)

1:0 Sabolič 4. (Kovačević, Kopitar), 2:0 Drozg 17. (Zajc, Repe), 3:0 Kopitar 29. (Kovačević, Sabolič), 4:0 Čimžar 29. (Podlipnik, Pance), 5:0 Goličič 35. (Drozg, Zajc), 6:0 Ograjenšek 39. (Kuralt, Verlič), 7:0 Drozg 50. (Zajc, Goličič), 8:0 Magovac 55. (Kalan), 9:0 Drozg 60. (Kalan)

Postava Slovenije: Gračnar, Pintarič: Kovačević, Gregorc, Rodman, Kopitar, Sabolič; Magovac, Repe, Ograjenšek, Verlič, Kuralt; Pretnar, Podlipnik, Pance, Čimžar, Hebar; Štebih, Kalan, Zajc, Goličič, Drozg. Selektor: Ivo Jan. Postava Litve: Armalis, Lubys; Protcenko, Alisauskas, T. Kumeliauskas, Zubrus, Bosas; Gusevas, Krukovski, Krakauskas, Misiuk, Bogdziul; Domeika, Katulis, Cetvertak, Cizas, Gintautas; Verenis, Rumsevicius, Jagelavicius, Baltrukonis, Bendzius; Selektor: Daniel Lacroix.

12.00 Belorusija – Koreja

15.30 Kazahstan – Madžarska



12.00 Belorusija – Koreja15.30 Kazahstan – Madžarska