Anže Kopitar po koncu SP: Morda je to realna slika #video #foto

"Oddahnili smo si, ker smo se rešili in se obdržali v skupini B. Drugače bi bila katastrofa. A prav veliko se ne bomo veselili," je po zadnji tekmi svetovnega prvenstva drugega razreda v Kazahstanu, na katerem so z 9:0 premagali Litvo, dejal slovenski vratar Luka Gračnar. Prvi zvezdnik prvenstva in slovenske ekipe, ki je končala na četrtem mestu in ni izpolnila cilja vrnitve med elito, Anže Kopitar pa dodal: "To je morda realna slika. Morda so bili naši cilji previsoki, a treba si je postavljati visoke cilje. Če želimo segati po višjih mestih, bi bilo dobro, da smo bolj ali manj popolni, kar pa tokrat nismo bili."

Slovenska misija NurSultan, na katero so se selektor Ivo Jan in varovanci odpravili s ciljem vrnitve v elito, se je končala z visoko zmago risov nad Litvo (9:0), ki se poslavlja od drugokakovostnega reprezentančnega razreda, vanj pa vstopa Romunija.

Cilja slovenski reprezentanci, ki je pogrešala kar nekaj standardnih članov zadnjih let (Jan Muršak in Aleš Mušič sta končala reprezentančni karieri, Mitja Robar je drsalke postavil v kot, Jan Urbas, Žiga Jeglič, Rok Tičar in Gašper Krošelj so sodelovanje odpovedali zaradi poškodb), ni uspelo uresničiti. Končala je na četrtem mestu in si zagotovila obstanek v diviziji I, skupini A. Svetovno prvenstvo drugega razreda bi tako prihodnje leto utegnila gostiti prav Slovenija.

Kaj so povedali po koncu svetovnega prvenstva?

Velikega veselja ne bo

"Oddahnili smo si, ker smo to rešili in se obdržali v skupini B. Drugače bi bila katastrofa. A prav močno se ne bomo veselili. Ostaja grenak priokus, saj smo prišli po elito, na začetku res ni bilo videti dobro, a ko pogledamo nazaj, nam ni veliko manjkalo, nekaj zadetkov," je dejal vratar Luka Gračnar, ki še na drugi tekmi ni prejel zadetka.

"Oddahnili smo si, ker smo to rešili in se obdržali v skupini B. Drugače bi bila katastrofa. A prav veliko se ne bomo veselili," po koncu prvenstva pravi vratar Luka Gračnar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Prav veliko se ne bomo veselili, cilja žal nismo izpolnili. Na zadnji tekmi bi bilo dovolj tudi 1:0 za tri točke, ki smo jih potrebovali, je pa bilo lažje, ker smo dosegli prvi gol in jih potem še nekaj. Po navadi smo prvi prejeli gol in potem je težko igrati," je soigralca dopolnil branilec Sabahudin Kovačević, strelec treh zadetkov Jan Drozg pa dodal: "Drugi del prvenstva je res bil tak, kot se spodobi, igrali smo na vrhunski ravni, kar kažejo tudi rezultati. Če bi začeli, kot smo končali, bi se zlahka uvrstili v elito."

Fotogalerija s tekme (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Prišli z velikimi apetiti

"Morda se je Litovcem poznalo, da so včeraj igrali, mi pa smo se spočili in bili morda malo bolj sveži. Turnir se ni iztekel po pričakovanjih, tako pač je, na žalost se je tako izteklo. Cilj je bil uvrstitev v skupino A, a prvi dve tekmi se nam nista izšli. Prva tretjina proti Kazahstanu in druga proti Južni Koreji … Prišli smo z visokimi apetiti, a izgubili prvi dve tekmi, nato pa še tretjo proti favoritom Belorusom. Vsekakor je prisotno tudi razočaranje, a po drugi strani je lepo, da smo ti dve tekmi zmagali. Poznalo se je, da nismo imeli dveh Janov, pa Roka, Žige … Manjkala sta skoraj dva napada, sami pa vemo, kakšni kalibri so ti igralci," je po zadnji tekmi na prvenstvu razmišljal igralec tekme na slovenski strani Anže Kopitar.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če želimo segati po višjih mestih ...

Ta je pogledal tudi v prihodnost, ko zna še kdo od nosilcev igre napovedati reprezentančno upokojitev: "Vsi se staramo. Priti bodo morali tudi mladi igralci in prevzeti, Jan drozg je imel dober turnir, Čimžar, Zajc sta oddelala korektno … Če želimo segati po višjih mestih, bi bilo dobro, da smo popolni, kar pa zdaj nismo bili. Upajmo za prihodnost, da še bomo. Ta uvrstitev je tako morda realna slika. Morda so bili naši cilji previsoki, a treba si je postavljati visoke cilje. Na zadnjih tekmah smo igrali tak hokej, ki bi ga morali celotni turnir, mi pa ga žal nismo."

