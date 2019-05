Slovenija v boj za SP s Stožicami

Slovenska hokejska reprezentanca je svetovno prvenstvo drugega razreda v Kazahstanu končala z visoko zmago (9:0) nad Litvo, zasedla četrto mesto in obstala v tem rangu tekmovanja. Prihodnje leto se bo za elito borila z Južno Korejo, Madžarsko, Romunijo in dvema reprezentancama, ki bosta v prihodnjih dneh izpadli iz elite. Kaj lahko se zgodi, da bo igrala pred domačimi gledalci.

Pravilo veleva, da država, ki se je ravno preselila v določen rang tekmovanja, prvo leto ne more gostiti prvenstva. Izjema je, če nihče od preostalih ne vloži kandidature. Madžari so ga gostili lani, Južna Koreja je lani priredila olimpijske igre … Se bodo tako hokejisti po letu 2012 za elito torej spet borili v Sloveniji?

Izjava sekretarja HZS po svetovnem prvenstvu v Kazahstanu:

Nasprotniki pripravljeni potrditi vlogo

Vodstvo Hokejske zveze Slovenije je ob tej temi tako lahko precej optimistično. "Ravno danes sem uredil, da bomo oddali vlogo. Kandidirali bomo s Stožicami. Govoril sem nekoliko s Korejci in Madžari, ki so pripravljeni to vlogo potrditi. Mislim, da bo večina reprezentanc za to, da bo prvenstvo v Sloveniji. Zdaj smo bili dvakrat na olimpijskih igrah v Aziji, pa prej še v Koreji na svetovnem prvenstvu, Madžari so ga organizirali lani. Mislim, da imamo veliko podporo, da bomo dobili prvenstvo, in da imamo kar lepo možnost, da bo prvenstvo v Stožicah," je po zadnji tekmi svetovnega prvenstva v Kazahstanu dejal sekretar HZS Dejan Kontrec.

Slovenski navijači so leta 2012, ko so reprezentance elito lovile v Stožicah, videli pet zmag in stoodstotni izkupiček Slovenije.

Leta 2012 Slovencem uspelo v Stožicah

Stožice so prvenstvo drugega razreda gostile leta 2012, ko so Slovenci s petimi zmagami (ugnali so Avstrijo, Madžarsko, Japonsko, Veliko Britanijo in Ukrajino) in brez izgubljene točke napredovali med elito.

Pri HZS so s Stožicami želeli kandidirati že za pravkar končano prvenstvo, a so ob zajetni podpori Kazahstanu tik pred zdajci umaknili kandidaturo.

