Risi obstanek potrdili z visoko zmago

Slovenci so za konec z 9:0 premagali Litvo in obstali med drugoligaško druščino. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Teorija pred tekmo je zahtevala slovensko zmago za miren konec SP, saj bi lahko Slovenci ob morebitnem porazu zabredli v težave. A praksa je hitro pokazala, da je kakovostna razlika med Slovenijo in Litvo le prevelika, Slovenci so bili prepričljivo boljši vsaj za razred, če ne dva, in na koncu do vrha napolnili mrežo tekmecev.

Ti so si z nepričakovano zmago dan prej proti Južni Koreji sicer povečali možnosti za obstanek, a bi zanj morali premagati Slovenijo. Toda vratar Luka Gračnar in soigralci so Litovcem, pri katerih sicer na SP igra tudi nekdanji NHL-ovec, 40-letni veteran Dainius Zubrus, pokazali, da jih zanima samo zmaga.

Igralec tekme Anže Kopitar je navdušil z zadetkom za 3:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za prvi zadetek so potrebovali štiri minute, izkoristili so prvi "power-play", zadel pa je Robert Sabolič, ki ga je s podajo pred gol našel Sabahudin Kovačević. Na 2:0 je s slalomom med tremi tekmeci povišal mladi slovenski up Jan Drozg, ki se je v zadnjih dveh krogih SP odlično razigral. Drozg je na današnji tekmi dosegel "hat-trick" in na lestvici strelcev SP začasno skočil na prvo mesto (5 golov, 2 podaji).

Zadetek Anžeta Kopitarja:

Druga tretjina je, podobno kot dva dni prej na tekmi z Madžarsko, popolnoma prevesila tehtnico na slovensko stran. Vratar Mantas Armalis ni vedel, od kod preti večja nevarnost. Z igralcem več je najprej kapetan Anže Kopitar "obrnil" celotno obrambo Litve in matiral še vratarja, za 4:0 je po strelu Matica Podlipnika od daleč pred golom palico podstavil Tadej Čimžar, na 5:0 je povišal Boštjan Goličič, za konec druge tretjine pa se je med strelce vpisal še Ken Ograjenšek.

Jan Drozg je trikrat zadel mrežo Litve, Boštjan Goličič je vpisal en zadetek. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V zadnjem delu so lahko Slovenci zaigrali povsem sproščeno, vseeno pa so pazili, da Gračnarju ne bi pokvarili "shutouta". Slovenski vratar se je nekajkrat zelo izkazal, predvsem takrat, ko so njegovi danes precej nedisciplinirani soigralci (Slovenija si je priigrala 18 kazenskih minut) sedeli na klopi za kaznovane. Litovci so imeli dvakrat na tekmi tudi prednost 5-3, a je niso izkoristili.

Fotogalerija s tekme (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Slovenci pa so svoje priložnosti neusmiljeno izkoriščali. Vratarja Laurinasa Lubysa, ki je zaigral v zadnji tretjini, so premagali trikrat. Najprej je litovski obrambi spet pobegnil Drozg, potem je branilec Aleksander Magovac povišal na 8:0 z močnim strelom od daleč, slovenski dan in SP pa je v zadnji minuti dokončal Drozg. Veselje Slovencev je pred tem nekoliko skalila le poškodba Andreja Hebarja, ki je po prekršku tekmeca trdo priletel v vrata in je moral ob pomoči zdravniške službe zapustiti led.

Gračnar pa je tako kot proti Madžarom zaklenil vrata in za 31 obramb zasluženo dobil nagrado za igralca tekme na slovenski strani.

Končni slovenski izkupiček je tako četrto mesto na SP, po slabem začetku in treh porazih (2:3 s Kazahstanom, 3:5 z Južno Korejo in 1:4 z Belorusijo) je dosegla dve zmagi brez prejetega gola (6:0, 9:0), elito pa bo lovila naslednje leto.

Slovenija : Litva 9:0 (2:0, 4:0, 3:0) Dvorana Baris Arena, gledalcev 361, sodniki: Oskirko (Rusija), Wiegand (Švica, glavna), Constantineau (Francija), Park Jun Soo (Južna Koreja). Strelci: 1:0 Sabolič (Kovačević, Kopitar, 4.), 2:0 Drozg (Zajc, Repe, 17.), 3:0 Kopitar (Kovačević, Sabolič, 29.), 4:0 Čimžar (Podlipnik, Pance, 29.), 5:0 Goličič (Drozg, Zajc, 35.), 6:0 Ograjenšek (Kuralt, Verlič, 60.), 7:0 Drozg (Zajc, Goličič, 50.), 8:0 Magovac (Kalan, 56.), 9:0 Drozg (Kalan, 60.).

Kazenske minute: Slovenija 18, Litva 10. Postava Slovenije: Gračnar, Pintarič: Kovačević, Gregorc, Rodman, Kopitar, Sabolič; Magovac, Repe, Ograjenšek, Verlič, Kuralt; Pretnar, Podlipnik, Pance, Čimžar, Hebar; Štebih, Kalan, Zajc, Goličič, Drozg. Selektor: Ivo Jan. Postava Litve: Armalis, Lubys; Protcenko, Alisauskas, T. Kumeliauskas, Zubrus, Bosas; Gusevas, Krukovski, Krakauskas, Misiuk, Bogdziul; Domeika, Katulis, Cetvertak, Cizas, Gintautas; Verenis, Rumsevicius, Jagelavicius, Baltrukonis, Bendzius; Selektor: Daniel Lacroix.

