Kazahstan in Belorusija med elito, Litovci ugnali Južno Korejo, uspeh Romunov

Kazahstanci so na svetovnem prvenstvu divizije I-A v Nursultanu v podaljšku premagali Belorusijo, oboji pa so si že krog pred koncem turnirja priigrali nastop na naslednjem svetovnem prvenstvu elitne divizije. V uvodni tekmi dneva je Litva z 2:1 premagala Južno Korejo in s tem poskrbela za vroč nedeljski boj za obstanek. Litovci imajo skupaj s Slovenci in Madžari tri točke. V tretji razred bo nazadovala najslabša reprezentanca. Iz tretjega je v drugi razred napredovala Romunija, ki je še pred dvema letoma igrala v četrtem razredu.

Med seboj sta danes obračunali še neporaženi Belorusija in Kazahstan, zmagala je slednja, a šele po podaljšku, s priborjeno točko pa so si zato napredovanje v elito prislužili tudi Belorusi.

V boj za obstanek se je vmešala še Litva

Po premierni zmagi Slovencev na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Nursultanu - v petek so s 6:0 odpravili Madžarsko - sta v soboto 4. krog nadaljevali Litva in Južna Koreja.

Prva je šla v tekmo s popotnico treh ničel, druga z upanjem na tretjo zmago in ohranitev možnosti za napredovanje. Litovci so, čeprav so veljali za avtsajderje skupine, znova dokazali, da znajo biti trd oreh za nasprotnike. Dvakrat so vodili in na koncu strli favorizirano azijsko reprezentanco, ki je po zmagi Kazahstana ostala brez možnosti napredovanja.

Litovci so z zmago nad Južno Korejo vknjižili prve točke na SP in napovedali zanimivo nedeljo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Romunija si je zagotovila napredovanje Watch the Game Highlights from Romania vs. Netherlands, 05/04/2019 pic.twitter.com/sWx7fx2qPw — IIHF (@IIHFHockey) May 4, 2019 Romunska hokejska reprezentanca si je z zmago nad Nizozemsko na svetovnem prvenstvu tretjega razreda v Estoniji zagotovila napredovanje v drugi razred. Gre za velik uspeh romunskega hokeja, ki je pred dvema sezonama domoval še v četrtem reprezentančnem razredu (divizija II, skupina A), prihodnje leto pa bo zaigral med drugoligaško druščino (divizija I, skupina A). Romunom je to uspelo v družbi Poljakov, Japoncev, Ukrajincev, Nizozemcev in Estoncev.

V nedeljo nad Slovence

Litovci so z zmago vložili kandidaturo za obstanek v tem rangu tekmovanja. Skupaj s Slovenci in Madžari imajo tri točke. Kdo od trojice bo izpadel, bo jasno v nedeljo. Zmagovalec jutranje tekme med Litvo in Slovenijo (8.30) bo, ne glede na razplet obračuna med Madžari in Kazahstanci, obstal v diviziji I, skupini A. Če bi Slovenci izgubili, poraz ne bi bil nujno usoden, saj bi v primeru madžarskega poraza in enakega števila točk zaradi zmage na medsebojni tekmi obstali oni, izpadli pa bi vzhodni sosedi.

Slovenci prerešetali Madžare, Gračnar upravičil zaupanje

Na uvodni tekmi četrtega kroga sta se na ledu Barys Arene udarili slovenska in madžarska reprezentanca. Slovenci so visoko odpravili Madžare in naredili velik korak k obstanku v tem rangu tekmovanja.

Slovenska hokejska reprezentanca je za prvo zmago na prvenstvu s 6:0 odpravila Madžarsko in naredila velik korak k obstanku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenci so v drugi tretjini zadel trikrat, dvakrat je bil natančen Jan Drozg. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Selektor Ivo Jan je pred srečanjem opravil nekaj sprememb v postavi, v vrata pa, podobno kot proti Belorusom, postavil Luko Gračnarja, ta je upravičil zaupanje in zaustavil vseh 25 strelov. V prvi branilski par se je k Sabahudinu Kovačeviću iz drugega preselil Blaž Gregorc. Jurij Repe se je iz tretjega preselil v drugega k Aleksandru Magovcu, v tretjem je s Klemnom Pretnarjem igral Matic Podlipnik. Spremembe so se zgodile tudi v napadu, v tretjem so po novem zaigrali Žiga Pance, Tadej Čimžar, Andrej Hebar, v četrtem, ki je tokrat dobil več minutaže, pa Miha Zajc, Boštjan Goličič in Jan Drozg.

Slovenci so pokazali najboljšo predstavo na SP, veliko borbenosti in požrtvovalnosti. Četrti napad je zrežiral dva zadetka, dvakrat je zadel Jan Drozg, po enkrat pa Miha Štebih, Anže Kuralt, Anže Kopitar in Andrej Hebar.

Slovenci so z visoko zmago naredili korak k obstanku v drugem razredu reprezentančnega hokeja. Zadnjo tekmo prvenstva bodo odigrali v nedeljo ob 8.30 proti Litvi. Sledila bosta še obračuna Južne Koreje in Belorusije ter Madžarske in Kazahstana.

SP, divizija I, skupina A, 4. krog Sobota, 4. maj

Južna Koreja : Litva 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Sangwook Kim 43. (Kis. Kim, Lee); Kumeliauskas 14. (Alisauskas, Bosas, PP1), Gintautas 50. (Katulis)



Kazahstan : Belorusija 3:2* (2:0, 0:1, 0:1; 1:0)

Mihajlis 9., Žajlavov 16., Šestakov 64.; Demkov 27., Feoktistov 45. Petek, 3. maj

Madžarska : Slovenija 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

0:1 Štebih 14. (Drozg, Goličič), 0:2 Drozg 21. (Sabolič, Kopitar, PP1), 0:3 Drozg 24. (Zajc, Goličič), 0:4 Kuralt 31. (Magovac), 0:5 Kopitar 55. (Rodman), 0:6 Hebar 59. (Pance, SH1)

Postava Slovenije: Gračnar, Pintarič: Kovačević, Gregorc, Rodman, Kopitar, Sabolič; Magovac, Repe, Ograjenšek, Verlič, Kuralt; Pretnar, Podlipnik, Pance, Čimžar, Hebar; Štebih, Kalan, Zajc, Goličič, Drozg. Selektor: Ivo Jan.



Postava Madžarske: Vay, Balizs; Stipsicz, Szabo, Sofron, Bartališ, K. Nagy; Sziranyi, Wehrs, Gallo, Sarauer, Erdely; Pozsgai, Macaulay, Bodo, Vas, G. Nagy; Varga, Terbocs, Benk. Selektor: Gergely Majoross. PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj

*podaljšek​​​​​​​



Lestvica (napredujeta najboljši reprezentanci, nazaduje najslabša):

